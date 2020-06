Kolding-ledere skældte dommer ud

Nogle ledere fra Kolding IF følte ikke, at var nok at brokke sig undervejs i kampen over dommer Jesper Nielsens kendelser. Efter kampen i Køge mod HB Køge tirsdag aften trak de derfor ned mod spillerudgangen, hvor kontrollører havde trukket tunellen ud, så spillere og dommertrio kan forlade banen nogenlunde ugenert.