Clara Brix og Køge var bedre med mod Brøndby end i den første kvartfinale, men det rakte ikke til at fremtvinge en tredje kamp. Foto: Per Christensen

Køges volleykvinder i bedring, men ikke nok

Efter en aldeles glimrende start på sæsonen med blandt andet en historisk første sejr over Brøndby havde Team Køges kvinder i Volleyligaen drømt om at komme til at spille med om de ædle DM-metaller, men det satte netop Brøndby lørdag eftermiddag en stopper for i kvartfinalerne.