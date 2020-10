Køges flotte start bremses af coronapause

Senest gik det i går eftermiddag ud over HØJ's andethold, som blev sendt baglæns ud af Køgehallen med en lussing på 16-28. Efter en kmap, hvor Køge havde lidt problemer med at trække afgørende fra i 1. halvleg, og hvor en 8-3-føring blev forvandlet til pludselig kun 11-9 på tavlen.

Men via 15-11 ved pausen fik hjemmeholdet aldeles lukket ned for HØJs angrebsspil i 2. halvleg. Bare fem gange scorede gæsterne i de sidste 30 minutter, og sådan sikrer man en storsejr.

- Vi fik justeret nogle ting i forsvaret, og ikke mindst fik vi helt styr på deres stregspiller Tim Rantala - og så trak vi fuldstændig fra. Men generelt var det også et spørgsmål om bredde. Så længe HØJs startere havde kræfterne, var de fint med, men da de begyndte at skifte ud, gik kadencen ned. Der kunne vi for vores del bare køre på, analyserer Køge-træner Lars Nedergaard.

Han glæder sig over storsejren og over holdes glimrende start på sæsonen - men ærgrer sig til gengæld såre over, at selvsamme sæson nu allerede bliver afbrudt i foreløbig fire uger. Som en del af de nyeste landdækkende coronarestriktioner.