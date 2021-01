Køges Eismark: - Det er hårdt

I en sæson, hvor der ventede 24 kampe har Køge Håndbolds herrer i 2. division blot spillet fire. Netop nu er der ikke udsigt til, at de kommer til at spille flere. Træningen er sat på stand by på grund af forsamlingsloftet på blot fem personer, så håndbold er det svært at spille og træne.

Til Mikkel Eismarks store ærgrelse. Han selv og Køge var netop kommet godt i gang med sæsonen i slutningen af september, hvor de fire kampe kastede syv point af sig: Uafgjort mod FIF og sejre over Ajax 2, Furesø og HØJ 2. Der var tegninger til noget, der kunne bygges på. Men så satte corona stop for stort set alt.

- Når vi bare savner at spille og træne, så er det hårdt og kedeligt lige nu. Det er svært at sige, hvor det hele ender, men jeg håber på, at vi kan nå at gøre sæsonen færdig, så vi når at møde alle hold en gang. Det hele bliver jo rykket lidt, men vi kan jo nå det ret sent på foråret, hvis det skal til, siger Mikkel Eismark

Han står for at lægge styrketrænings-challenge´s på holdets facebook-side for at bevare konkurrenceelementet i den daglig træning mellem spillerne, mens træner Lars Nedergaard står for, at løbetræningen holdes ved lige i en lidt udsigtsløs tid.

- Det var ikke lige det her, vi havde regnet med, da vi startede. Vi havde håbet på en almindelig sæson, men nu er det sådan, og så må vi tage det sådan.

Er det svært at holde humøret oppe?

- Ja, i starten (november, red.) var det svært. Man savner jo at spille, men nu er vi næsten vænnet til det. Nu mødes vi over Zoom for at tale sammen og for at holde humøret oppe hos hinanden og hygge os. Vi kører også nogle konkurrencer på holdet.dk (VM håndbold-manager, red.) for at holde det sociale kørende, fortæller Mikkel Eismark, der i al ubeskedenhed selv fører holdets interne duel med Alexander Bomela lige efter sig.

Fire kampe og syv point - hvad nåede du at tænke om det?

- At det har set sindssygt spændende ud. Vi er et nyt hold med mange nye spillere, og det er kun gået bedre og bedre jo mere, vi har været sammen. Da vi gik på pause, følte jeg, at vi var topkandidat i rækken til at spille med om oprykning. Vi kunne være med mod alle og slå alle - vi er det eneste hold, der er ubesejret, selv om vi ikke nåede at møde Stadion og Roskilde. Vi vil være med helt oppe, men målet er blot top-5 i denne sæson, og næste sæson skal vi så gå fuldt efter at rykke op. Men kommer muligheden, så går vi efter oprykning i år, siger 23-årige Eismark.

Han startede som 10-årig med håndbold i Bjæverskov og skiftede til TMS Ringsted som U12. Her var han indtil U16 og skifte til FIF og skolegang på Københavns Idrætsefterskole (Kies) i Valby. Efter to år der gik turen retur til TMS som 2. års U18 og første års senior på idrætsakademiet IKA.

I sommeren 2019 skiftede Mikkel Eismark så til Køge, da spilletid på TMS Ringsteds 2. divisionshold ikke var sagen.

- Springet er stort fra 2. division til 1. division eller Liga, og vi trænede lidt sammen med 1. holdet i Ringsted, og det var fedt. Men der var bare ikke fokus på 2. holdet, og jeg savnede, at man ville os på det hold. Derfor skiftede jeg til Køge sammen med Alexander Bomela og Magnus Førsterling.

Mens Bomela stadig spiller, er Førsterling stoppet med at spille.

I Køge har Mikkel Eismark siden udviklet sig til en profil og bærende spiller. Der er god fart i højre arm sammen med viljen til gennembrud.

- Jeg føler, jeg har stået lidt i baggrunden nogle år, også i Ringsted, men efter jeg kom til Køge var det naturligt for mig at træde i karakter. Det er ikke pålagt mig, men jeg har taget rollen, der er lagt stille og roligt på mig. Vi har fået nogle nye spillere, så nu er ansvaret spredt ud, hvor det sidste sæson meget lå hos mig, fortæller Mikkel.

- Jeg vil håndbold rigtig meget, og vi har gang i et spændende projekt. Jeg har store ambitioner og vil spille på højere niveau med tiden, men lige nu er det spændende her. Med det koncept, vi har nu, kan Køge godt blive et stabilt 1. divisionshold, men det tager tid. Sidste år gik det hele i opløsning, men vi er allerede godt i gang igen. Vi har holdet til at rykke op næste sæson, hvis der er kommer en eller to mand, men jeg synes faktisk, at vi allerede nu kan spille med om det.

- 2. division i år noget af det stærkeste, jeg har set i den række i forhold til de år, jeg har været med. Der er gode hold, og mange er lige og kan spille med i toppen, og jeg vil selv mere end 2. division. 1. division er første mål, men der er kæmpe forskel på de to rækker - det er noget helt andet, som Eismark bemærker.

Han er ikke i tvivl om, at træner Lars Nedergaard (igen) er den rette mand til at føre Køge i 1. division, men Mikkel Eismark bider også mærke i assistent Nicolaj Egon Hansens rolle.

- Lars er helt sikkert den rigtige, og vi har rykket os sammen som hold, efter at Lars er kommet. Egon er også vigtig, og ham er vi også sindssygt glade for. De to er et godt team.

Hvad tilfører Egon?

- Han er sindssygt klog især på angrebsspillet. Jeg har altid selv følt, jeg selv havde ret godt styr på angrebet, men han ser nogle ting, jeg ikke selv ser! Han nørder og terper igennem på videoer, så vi er topforberedt, fortæller Mikkel Eismark småklukkende.

Lige nu er det altså bare ikke til megen nytte, men året er ungt endnu, og ingen ved, om og hvornår håndbolden starter igen.

Stillingen i 2. division

1. Roskilde H. 5 kampe - 8 point.

2. Køge H. 4 - 7

3. IF Stadion 5 - 7

4. TMS Ringsted 5 - 6

5. FIF 5 - 5

6. Ajax 4 - 4

7. TIK Taastrup 4 - 4

8. Furesø H. 5 - 4

9. Rødovre 5 - 4

10. HØJ 4 - 2

11. Hvidovre IF 4 - 1

12. Næstved/H. 3 - 0