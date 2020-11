Køge-træner: - Det er tungt

I en måned er der ikke blevet spillet håndboldkampe fra 2. division og ned og for alle seniorhold over 21 år.

Besværlige tider, hvor der altså ikke er noget at spille om og for, men blot træne i venten på kampene i januar og måske muligheden for at være flere end 10 samlet efter 13 december.

- Det er da ikke nemt at holde hunmøret oppe fordi det er en pseudomåde at træne på. Som 2. divisionstræner er vi noget ringere stillet end 1. division og Ligaen. Det er tungt, siger Lars Nedergaard.

- Vi har delt træningen med eksempelvis strege og bagspillere i den ene ende og fløje i den anden, men jeg savner godt nok spil til to mål og det, vi ellers laver. Det er fair nok, vi ikke skal spille kampe, men kunne vi nu bare få lov til træne nogenlunde normalt eller sammen med U19, så var det til at leve med. Jeg ved, at HRØ (Håndboldregion Øst, red.) knokler for det, for klubberne bløser nu. Ingen gider jo træne nu under de forhold, og der er stort frafald rundt omkring. Spillerne vil noget andet, siger træneren.