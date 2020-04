Frederik Ullerup er nyvalgt formand for Køge Håndbold og skal balance alle interesser. Til daglig er han Uddannelsesleder på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg. Foto: Anders Kamper

Køge Håndbold skal lukke gældshul

02. april 2020
Af Anders Kamper

For en uge siden gik Køge Håndbolds kommende træner, Lars Nedergaard, ud med særdeles ambitiøse udmeldinger på herreholdets vegne. Indenfor få år er målet, at Køge skal vide skeer med de bedste hold i 1. division, og hvorfor ikke også en oprykning til Ligaen? »TMS, hold øje med os!«, sagde han blandt andet.

I de udmeldinger ligger, at Køge Håndbold skal lave en overbygning, hvor herreholdet skal udskilles og have sin egen økonomi og drift, så det er uafhængigt af amatørklubben. Således, som det er sket i TMS Ringsted, der dannede et aktieselskab sidste sommer for herreholdene.

Ambitionerne i Køge Håndbold kan dog få sværere ved at blive opfyldt end Lars Nedergaard anede, da han udtalte sig. Sagen er nemlig, at Køge Håndbold stadig kæmper med at få klubbens økonomi til at hænge sammen, og den er vigtigere end noget andet netop nu for den nyvalgte formand, Frederik Ullerup.

Han blev valgt i februar.

Før tallene på bundlinjen stemmer og er sorte, kan et selskab ikke dannes, og det seneste regnskab viste et lille overskud, men stadig en minus-egenkapital på 350.000 kr.

Med det in mente og midt i en hård corona-tid er der økonomisk forsigtighed i klubben, og så stor er den, at Lars Nedergaard end ikke formelt er ansat som træner endnu. Køge har gæld til banken og i skyldig moms, og de poster er ved at blive afviklet og skal ud af verden, før der træffes andre dispositioner.

Tilbage i 2018 viste regnskabet et minus på 363.000 kroner, og året før et underskud på 145.000 kr. I 2018 var egenkapitalen i minus på 439.115 kr., og den er altså forbedret til de nuværende 350.000.

- Jeg er ny formand og relativ ny i håndboldverdenen, og det vigtige for mig er at »lave klub«, og den skal fungere. Økonomien skal på plads, men vi er i en samfundssituation nu, hvor meget er usikkert for os og for vores sponsorer. Vi skal have enderne til at mødes, og der er styr på det. Vi har en plan for økonomien, så vi ikke trækker rundt på en tung gældspost. Vi allerede afviklet 70.000 kr. i år.

Hvad indebærer den plan?

- At vi har en økonomisk forsvarlig linje, hvor udgifterne er dækket af med indtægter. Det kræver sponsorarbejde lokalt og på Sjælland og med forsvarlig styring fra bestyrelsen. Vi skal sikre os, at vi har et tilbud til de fem-årige og til dygtige på 21. Vi er en samlet forening, der skal hænge sammen, og så kan det godt være, at vi danner et selskab på et tidspunkt, men der er vi ikke nu, siger Ullerup, der kalder det et »kæmpe plus«, at Køge Håndbold får Lars Nedergaard til.

- Han har en energi og et drive, og det er ikke et chok for mig, at Lars siger, som han gør og melder ud, hvad han drømmer om. Vi er bare i gang med at vende en klub om økonomisk, og om et par år er der økonomi til 1. divisionshåndbold. Det er en proces, og den er båret af folk, der knokler i alle led for at sikre, at vi ikke får udgifter, der ikke er indtægter til. Der skal være et tilbud til alle i klubben, det er det vigtigste for mig, siger formanden.

Men at tale om toppen af 1. division og Liga om få år, når der er et stort hul i kassen, virker lidt frisk?

- Tja. Det er en vurdering af, hvad vi tror, der kan rejses af indtægter med den satsning. Måske tager det længere tid, men der sker ikke noget ved at drømme, og vi skal jo heller ikke sige, at vi skal blive dårligere og dårligere... I bund og grund gælder det om at fastholde de unge spillere på Sjælland, og der kan vi spille en rolle.

Er der en konkret plan om at udskille 1. holdet i et selskab?

- På sigt. Det kræver et plus på egenkapitalen, og det sker indenfor to år. Lige nu handler det hele dog om, hvordan vi agerer i denne corona-tid, og jeg kan godt forstå, at alle på egne vegne gerne vil træde på speederen. Vores U11-træner har sikkert også store drømme - men som ansvarlig for hele klubben skal jeg sikre, at vi får lavet et godt produkt for alle medlemmerne, og så må vi se, hvor langt vi når. Jeg skyder ikke Lars´ udtalelser ned, men vi må alle bidrage til, at vi har et produkt til alle, siger Frederik Ullerup.

Han insisterer på, at der ikke en modsætning mellem Nedergaards udmelding og hans eget ståsted:

- Jeg er glad for, at Lars har drømme på herrernes vegne, men jeg har blikket på hele klubben og ansvarlige beslutninger. Vi skal træffe gode beslutninger, og overalt i mit arbejde handler det om økonomisk ansvarlighed. Vi er ikke kun et herre senior 1-projekt i klubben, men er vigtigt for mig at sige, at vi er andet og mere også.

- Vi stepper op på mange fronter nu og forsøger at bidrage til glæde og fællesskab, og U5 og børn, der er motorisk udfordret skal det også være plads til, og derfor laver vi et akademi, hvor skolen og håndbolden kan hænge sammen, så de unge ikke stopper, siger Ullerup.

Det er sponsoransvarlige Michael Eismark, der har haft de indledende snakke med Lars Nedergaard om at vende tilbage til Køges herrer, men træneren skal omkring formanden, før aftalen gælder, og så langt er parterne ikke nået i en tid, hvor man ikke må mødes ansigt til ansigt.