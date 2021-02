Martin Koch er glad for, at han gik ud straks han mærkede lidt i lysken i træningskampen mod Nykøbing, så han fik taget en skade i opløbet. Fotos: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Koch vil score og vinde grimt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Koch vil score og vinde grimt

Sport DAGBLADET - 12. februar 2021 kl. 23:24 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

»HB Køge-topscoreren« er en af de faste vendinger, der ofte bliver hæftet på Martin Koch for afvekslingens skyld, når hans navn er blevet nævnt fire gange i to sætninger. Og sandt er det da også, at ingen spiller har scoret lige så mange mål i den blå/sorte trøje, som den 31-årige angriber historisk set.

Og sandt er det, at det gjorde heller ingen i det forgange efterår - selv om det blot blev til tre mål, de to af dem scoret i én og samme kamp hos Kolding i 3. spillerunde midt i september, mens det sidste faldt godt en måned senere i Hjørring.

Liam Jordan og Marius Elvius scorede også tre gange, så de kunne med rette kræve, at de var lige så meget »HB Køge-topscoreren« som Koch, men de er henholdsvis solgt til FC Helsingør og udlejet til Verona, så det ville de et eller andet sted gøre for døve ører. Og Martin Koch ville under alle omstændigheder være ligeglad - bare bolden bliver puttet i kassen noget forholdsvis oftere i foråret end det var tilfældet i efteråret, hvor HB Køge scorede blot 15 mål i 16 kampe.

I de to foregående sæsoner scorede alene Martin Koch personligt 17 i 33 kampe.

- Man skal passe på med at sammenligne med i de andre sæsoner, hvor jeg mere var ren målscorer. I efteråret har jeg haft mange andre opgaver og skulle hjælpe holdet på en anden måde med flere defensive pligter, påpeger han og slår dog i samme åndedrag fast:

Martin Koch ved, hvor han vil have bolden.



- Vi skal score nogle flere mål, end vi gjorde i efteråret. Og jeg vil også rigtigt gerne score noget mere. Men det skal nok komme - jeg lavede da et par stykker i den halvleg, jeg var inde mod B93.

Martin Koch var til gengæld ikke med for HB Køge i den sidste træningskamp i tirsdags mod FC Nordsjælland - fordi han gik ud af kampen mod Nykøbing en uge tidligere med lyskeproblemer.

- Jeg var klog nok til at sige, at sige, at jeg ville ud. I gamle dage, da jeg var ung, ville jeg nok lige være stoppet op og sagt til mig selv, at det kunne jeg godt spille videre på. Men jeg lyttede til kroppen og har fået gjort det nødvendige siden - også holdt mine fridage - og det har lyske reageret på, som den skulle, så jeg er frisk, lover Martin Koch og glæder sig til dagens sæsonpremiere:

- Det bliver sjovt. Vi har haft en kortere opstart, end vi plejer, fordi turneringen starter så tidligt. Men vi har fået spillet nogle fine træningskampe og vi har fået spillet de nye godt ind. Specielt er jeg glad for, at vi har fået Petry og Mike - det er to spillere, der har været på et højere niveau, og jeg har store forventninger til dem.

- Og så er jeg rigtig glad for, at vi dermed også har fået noget alder ind på holdet. Det var rigtigt mange år, vi mistede i sommers, da Vingaard, Overby og Bozga stoppede. Nu har vi ramt et godt mix.

- Ærlig talt kunne vi godt have brugt et par uger mere sammen, men det vigtigste er, at vi er klar i pæren. Det handler om at få point, og jeg vil hellere have grim sejr over Hobro end tabe, hvor vi har skabt en flot kamp, siger HB Køge-topscoreren.