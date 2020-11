Se billedserie Cheftræner for TMS Ringsteds kvinder, Per Wulff. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Klassisk lokalopgør i ny indpakning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klassisk lokalopgør i ny indpakning

Sport DAGBLADET - 21. november 2020 kl. 11:50 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

»Vi kender alt til dem, og de kender alt til os. Vi kan på ingen måde overraske hinanden«.

Nogenlunde sådan plejer trænerne for henholdsvis TMS Ringsted- og Roskilde-kvinderne at sige før de indbyrdes kampe om, hvem der skal have håneretten som det bedste sjællandske hold uden for København.

Tag eksempelvis bundrutinerede Anders Knudsen, som i årevis stod i spidsen for Roskildes bedste kvinder, mens man hos TMS kunne nævne en træner som Tomas Laursen som én, der har prøvet lokalopgøret masser af gange.

Men denne gang er det hele en smule anderledes.

For på sidelinjen står i dag et par herrer, der ikke just har stor erfaring med dette kvindelokalopgør, nemlig Per Wulff hos dagens hjemmehold, TMS Ringsted, og Daniel Rensch hos gæsterne. Wulff er ellers en særdeles rutineret træner i TMS, men det har været for forskellige herrehold og det i øvrigt som assistenttræner.

Han nåede dog også en sæson som kvindeassistenttræner i TMS - for Thomas Brønd - og det var netop hér, at han i efteråret 2019 oplevede sit hidtil eneste kvindelokalderby.

Daniel Rensch (og trænermakker Kasper Jensen) er til gengæld som bekendt et helt nyt ansigt i Roskilde i denne sæson - ja, i det hele taget i sjællandsk håndbold. Så for Rensch er dagens møde det allerførste han har med TMS Ringsted.

Så to cheftrænere, der ikke partout kender alt til modstanderne, selv om det andet hold blot har til huse 30 kilometer væk. Det har nu også sin charme, mener Per Wulff, som antyder at dagens møde i Dansk Kabel TV Arena i højere grad vil have karakter af »en kamp som så mange andre.« Ikke at det skal forstås negativt, i øvrigt.

- Det er en kamp, vi glæder os til, men i bund og grund er det en kamp som alle mulige andre. Vi vil rigtig gerne vinde alle kampe, og at det så er naboerne fra Roskilde, der kommer på besøg, det er selvfølgelig et fint krydderi på kampen - men ikke noget, der får os til at ændre fundamentalt på optakten til kampen, siger Per Wulff.

Han uddyber og de to holds relation anno 2020.

- Det dér med, at alle spillerne kender hinanden på kryds og tværs, det tror jeg heller ikke gør sig så meget gældende i denne sæson. Det ville det selvfølgelig nok gøre, hvis man så på U19- og U17-holdene - men ikke så meget hér.

- Roskilde har skiftet voldsomt meget ud i truppen op til denne sæson, og vi har også selv haft en vis udskiftning, så også på spillerniveau tror jeg, at det hér lokalopgør vil føles nyt for mange, vurderer Wulff og tilføjer, at det dermed også vil nærmest umuligt at spå om.

I domkirkebyen ser Rensch utrolig meget frem til kampen, for selv om det er en rivalisering, han kun har hørt om, men aldrig oplevet - så eksisterer den i høj grad endnu. I hvert fald hvis man spørger hans spillere, fortæller han.

- Jeg er faktisk rigtig glad for, at det lige er TMS, som vi har i første kamp efter den hér lille nedlukning. For det er en kamp, som det er rigtig nemt at sætte sig op til for pigerne. Jeg kan tydeligt mærke, at det er en kamp, de ikke vil tabe.

- Jeg kunne godt have frygtet, hvis vi f.eks. skulle have mødt Bjerringbro i denne runde, at der ville have været sådan lidt en »pyha-nu-skal-vi-lige-i-gang-igen«-stemning i truppen. Men jeg tror slet ikke, at jeg skal sige ret meget til pigerne for at motivere dem til at møde TMS. Det klarer de helt selv, siger han forventningsfuldt.