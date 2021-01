Oliver Klarskov Knudsen (tv.) og TMS-formand Henrik Dudek, efter at kontrakten er skrevet under. Foto: TMS Ringsted

Send til din ven. X Artiklen: Klarskov på kontrakt i TMS Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klarskov på kontrakt i TMS Ringsted

Sport DAGBLADET - 06. januar 2021 kl. 16:48 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Han er Roskilde-dreng ind til hjertet og ud igen, og i denne sæson er han assistenttræner på Roskilde Håndbolds 2. divisionshold ved siden af Rasmus Svane.

Men når kalenderbladet vendes til 1. juli i år, så gør Oliver Klarskov Knudsen et længe ventet comeback som håndboldspiller, og det sker i TMS Ringsted, hvor han var på kontrakt tilbage i 2018 og tilfældig- og uheldigvis slog hovedet i en vægtstang i forsæsonen og pådrog sig en slem hjernerystelse.

Efter lang tids kamp, tålmodig venten og genoptræning er den nu fortid, og Oliver Klarskov er klar til at spille selv igen. Det har han gjort de seneste uger med TMS Ringsteds Liga-trup til træning, og her har alle kunnet se, at han ikke har mistet evnen med bolden.

Der sidder stadig et godt håndboldhoved på Oliver Klarskov, og det får TMS gavn af i den to-årige kontrakt, parterne har skrevet under på her lige efter årsskiftet.

Dermed har Oliver Klarskov Knudsen valgt den klub, hvor han skulle gøre comeback, og valget har ikke været let for ham nu, hvor han er assistenttræner i barndomsklubben og også kunne spille der, hvis Roskildes herrer skulle rykke op i 1. division i den efterhånden corona-smadrede sæson.

- Jeg har stille og rolgig arbejdet mig fremad til, at jeg en dag igen kunne spille håndbold efter min slemme hjernerystelse. Jeg er nu så langt, at jeg godt tør sige, at jeg er på den anden side. Det har været supergodt, at jeg har fået lov til at træne med TMS Ringsteds Ligahold de sidste par måneder. Det har overbevist mig om, at jeg fortsat kan være med på højeste niveau. Det er også derfor, at jeg efter moden overvejelse har valgt at takke ja til TMS Ringsteds tilbud, siger Oliver Klarskov Knudsen i en pressemeddelelse fra TMS Ringsted.

- Jeg er kun 23 år, og jeg vil fortsat noget med min håndbold - der er vel 10-12 år tilbage for mig på højeste niveau, og den mulighed vil jeg forfølge nu. Aftalen gælder fra den kommende sæson, og indtil der vil jeg gøre mit arbejde færdig i Roskilde Håndbold, ligesom jeg også regner med at fortsætte mit arbejde omkring morgentræningen i Roskildes Team Danmark ordning. Dette arbejde forventer jeg at fortsætte med, mens jeg er tilknyttet TMS Ringsted, siger Oliver Klarskov, der er ud af familien Klarskov Knudsen i Roskilde med far Anders og mor Karina, der begge er trænere i Roskilde Håndbold og har været det i mange år, mens mormor Lisbeth såmænd er formand for foreningen.

De stærke klubbånd til trods i Roskilde, så banker Oliver Klarskovs hjerte også for TMS, hvor han fik sit seniorgennembrud og i hele forløbet omkring hjernerystelsen flere gange har fortalt, at han har følt sig godt behandlet af klubben, træner Dalmose og formand Henrik Dudek med mange telefonopkald for at høre, hvordan det gik og for at hjælpe og støtte i en svær tid.

Nu er de sammen igen, og i TMS Ringsted lægger man ikke skjul på glæden over, at Oliver Klarskov iklæder sig den grønne trøje.

»Vi er utrolig glade for, at historien er endt lykkeligt med Oliver Klarskov, at han nu han genoptage sin håndbold karriere, og han har valgt TMS Ringsted,« skriver klubben.