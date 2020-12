Klarskov klar til kamp

Der er for alvor kommet liv i øjnene igen hos Oliver Klarskov Knudsen, der har truffet sin beslutning - han vil spille igen efter sin alvorlige hjernerystelse for snart to et halvt år siden.

Ikke at han så decideret trist ud, da han tilbage i august måned blev præsenteret som assistenttræner for Roskilde Håndbolds mænd. Han glædede sig faktisk til at hjælpe cheftræner Rasmus Svane med »mission tilbage i 1. division«, og han havde - som han sagde »altid haft en træner i maven«.