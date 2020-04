Se billedserie Christian Hartvig. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Klar til at tage kegler mod de allerbedste

DAGBLADET - 20. april 2020

Ringsted Billard Club er for første gang i Elitedivisionen efter at have tilbageerobret førstepladsen just som 1. division blev corona-afsluttet én kamp før, den var færdigspillet.

13 holdkampe nåede Ringsted Billard Club at spille i årets 1. division i keglebillard. Ni blev vundet, tre kampe endte uafgjort på fremmede borde, og så var der tale om tæt på en kollektiv off-day, da firemandsholdet den 12. januar havde besøg af Helsingør SBK's andethold i kælderen under FGU lige over for Klostermarkskirken.

Kun den daværende fjerdemand, Sebastian Hedengran, vandt sin kamp - mens der var nederlag til førstemand Kenneth Dahl Kendra, Bertil Petersen og Thomas Kristensen, der siden er stoppet på holdet og i de sidste kampe blev afløst af Hedengrans lillebror, Christian Hartvig.

Med nederlaget måtte midtsjællænderne afgive førstepladsen til Gillelejes andethold, der hidtil i sæsonen vundet otte kampe og kun tabt én - fjerderundekampen i Ringsted. De to topholds returkamp på nordkysten af Sjælland ændrede ingenting, da de vandt to kampe hver og så spillede uafgjort 4-4.

Men i starten af marts, i det der var planlagt som næstsidste spillerunde, overhalede Ringsted så, da Soranas elitedivisionsreserver fik på hattepulden.

Kenneth Dahl Kendra, der også er Ringsted BC's formand, udstak retningen, da han blot behøvede to indgange til at nå de 700 point, og Sorø blev slået med klare 8-0 - samtidig med, at Helsingør var så venlige at slå Gilleleje med 6-2.

Dermed stod både Ringsted og Gilleleje på 21 matchpoint, men Ringsteds individuelle point/målscore var på 77-27 mod nordsjællændernes 75-29, så der var ikke råd til skæve køer inden sidste runde. Gjorde Gilleleje rent bord hjemme mod Næstved, skulle Ringsted slå Greve med 6-2 for at sikre sig pladsen i landets bedste række - og dét så kun sikret ved at være bedst indbyrdes.

Men kampen den 22. marts blev aldrig spillet - coronarestriktioner kom i vejen, og den 8. april meddelte Den Danske Billard Union, at alle turneringer stoppes og stillingerne i rækkerne fastfryses. Oprykningen var i hus for Ringstedholdet - endelig.

- Vi har været tæt på et par gange, men denne gang faldt det så ud til vores fordel. Og jeg mener da også, at vi har potentiale til at spille i elitedivisionen. Den første sæson handler det selvføglelig om, at vi etablerer os i rækken, og så skal vi vinde de rigtige kampe. Vi får nok ikke mange sejre mod de allerbedste, siger Kenneth Dahl Kendra, da han for en kort bemærkning og sammen med holdkammeraterne stiller op i de godt gemte klublokaler til en snak med mindst en billardkø's afstand.

»De allerbedste« er i den henseende Vejby fra det nordsjællandske, Bristol fra Odense og BK Frem, der absolut intet har med fodboldens arbejderklub i Valby at gøre, men er en af landets ældste billardklubber og beliggende i Kolding. De tre tog medaljerne i nævnte rækkefølge, og dét selv om fynboerne råder over landets absolut bedste keglebillardspiller, Johnny Hansen.

Han har som den eneste i landet over 200 point i snit - 207 i årets 22 kampe.

- Ham vil jeg nødig møde en søndag, hvis han har spillet dårligt om lørdagen, for så lukker han næsten med garanti på 800 første gang, han går til bordet, siger Kenneth Dahl og Sebastian Hedengran lægger til, at legenden altid giver udlægget, hvis han vinder »tættest på banden«-udlægsballen.

- Som han siger, så kan han altid gøre sig færdig, når det bliver hans tur - og så har han mindst uafgjort.

- Vores holdsnit er omkring de 60, men der er ingen tvivl om, at vi kan få det en del højere. Jo bedre modstandere du møder, jo bedre bliver du selv, siger holdets alderspræsident, den 55-årige Bertil Petersen fra Osted. Han spillede tidligere elitedivision i Taastrup og Sorø.

Holdet gider godt skrue lidt op for træningsmængden, der pt ligger helt stille, men normalt er en ugentlig aften som hold i tre-fire timer, og så to-tre ugentlige træninger hver for sig - eller sammen med nogle af de øvrige omkring 50 medlemmer af klubben. Blandt andre René Hedengran, der spiller på Ringsteds hold i 2. division og som har aktier i oprykningen til elitedivisionen.

Dels spillede han med i en enkelt kamp som afløser for Kenneth Dahl, dels er han far til Sebastian Hedengran og Christian Hartvig, som har taget moderens navn.

- Vi startede vel begge, da vi var omkring de ti år, for vi var her jo alligevel med far, mindes Sebastian Hedengran.

- Da jeg startede var jeg 1,27 og havde en skammel med, »overbyder« Kenneth Dahl Kendra og Bertil Petersen trumfer igennem:

- Hvis du først er fanget af billard, så bliver du ved hele livet.