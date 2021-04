Det kører for Julie Kepp for tiden. Både i svømmehallen og udenfor. Foto: Kim Rasmussen

Kepp har klaret OL-kravet - nu krydser hun fingre for en udtagelse

Sport DAGBLADET - 16. april 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Julie Kepp fra Jyllinge havde allerede været ganske tæt på OL-kravet ved kval-stævnet i Vejle for nogle uger siden, hvor hun vel at mærke »kun« var på omkring 95% af max-form.

Så det lå måske en lille smule i luften, at den 21-årige svømmer måske kunne kom ned under det magiske OL-krav i 50 meter, da der i sidste weekend blev afviklet Stockholm Open.

Men én ting er at have en god fornemmelse omkring et mål - noget andet er rent faktisk at gøre det.

OL-kravene i de individuelle discipliner er vanvittigt hårde, og langt de fleste eliesvømmere klarer det aldrig - selv i løbet af en lang karriere. Men det har Julie Kepp altså nu gjort. I Stockholm svømmede hun i indledende heat i tiden 24.68, og det er ni hundrededele under OL-kravet.

- Det er kæmpe stort. Det er en helt vild lykkefølelse at stå med, for det er jo dét, jeg har trænet og kæmpet så hårdt for i lang tid, og så er det virkelig bare en kæmpe forløsning, at nu gjorde man det sgu, siger Julie Kepp, som torsdag formiddag stadig er næsten lige så begejstret over resultatet, som i minutterne efter løbet i det svenske.

I 2016 var Jyllinge-pigen også faktisk med ved OL i Rio - som mange måske vil huske. Hér var hun som 16-årig én af de yngste danske OL-deltagere nogensinde. Men ganske væsentligt i dén sammenhæng, var Kepp dengang ikke kvalificeret i nogen individuelle discipliner.

I stedet deltog hun som en del af den danske holdkap i 4x100 meter fri - men hér er det som bekendt fire kvinders samlede tid, der er afgørende for at komme med til OL - ligesom der også findes særlige nationspladser i holdkapdisciplinerne.

Og det rent faktisk at klare et OL-krav på egen hånd, den skelnen gør Julie Kepp sig absolut også.

- OL er det ypperste, og dér hvor man som svømmer virkelig skal stå sin prøve. Kan man komme helt op på dét niveau, der kræves for at kvalificere sig på egen hånd. Det er noget helt andet at kvalificere sig individuelt - hér har man ingen andre til ligesom at »klare det lidt for sig«.

- Altså i 2016 havde jeg aldrig været i nærheden af at kunne klare OL-kravet individuelt. Dengang levede jeg lidt på, at der var nogle andre på dén holdkap, der svømmede sindssygt stærkt og på dén måde fik holdet med til OL, tilføjer svømmeren, der i hele svømmekarrien har repræsenteret den lokale klub A6.

Til trods trods for den udelte glæde over det omtalte flueben ud for OL-kravet - er det endnu ikke 100 procent sikkert, at Kepp rent faktisk kommer med til OL i Tokyo til sommer. Hun skal nemlig lige udtages af Dansk Svømmeunion først, og det er ikke »bare« en ren formalitet.

Reglerne er således, at Danmark kan få to svømmere med til OL på 50 meter fri, og hér har den forsvarende OL-guldvinder i disciplinen, Penille Blume, sat sig tungt på den ene plads. Ikke fordi hun er forsvarende vinder - for det betyder reelt ingenting i en udtagelsesproces fem år senere - men ganske enkelt bare, fordi hun i år har svømmet kanontiden 24.28, og dén har ingen andre danskere været i nærheden af.

Til gengæld er Julie Kepp så en lige så suveræn toer på selvsamme liste, når man kigger på de hurtigste danske tider i 50 fri over det seneste år.

- Altså, det er jo ikke 100 procent sikkert at jeg kommer til OL, for andre danskere kan jo nå at slå mig endnu - men det ser positivt ud, sammenfatter en glad Kepp.