Karlslunde-træner Henrik Johannesen var mildt sagt ikke i godt humør tirsdag aften. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Karlslunde-træner raser: Har aldrig følt mig så bortdømt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karlslunde-træner raser: Har aldrig følt mig så bortdømt

Sport DAGBLADET - 24. august 2021 kl. 21:25 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

- Jeg vil gerne have, at du citerer mig for det hér: Jeg har aldrig nogensinde været ude for så dårlig en dommerpræstation. Jeg har aldig følt mig så bortdømt med så mange kæmpefejl fra dommeren, og det gør at vi taber kampen med 1-2.

Med de ord indleder Karlslundes cheftræner, Henrik Johannesen, sin talestrøm, da DAGBLADET/sn.dk taler med ham tirsdag aften oven på Karlslundes hjemmekamp i 3. division mod Vanløse. En kamp, hvor hjemmeholdet ellers kom foran og førte ved pausen, men hvor tingene vendte på hovedet i 2. halvleg.

Og Johannesen tøver altså ikke med at direkte at placere ansvaret for nederlaget hos kampens domemr, Jonathan Nilton.

- Jeg lægger ansvaret direkte på hans skuldre, og jeg kommer også til at indberette ham for den hér kamp, fortsætter cheftræneren med harme i stemmen.

Grunden til den store vrede skal hovedsageligt findes i to situationer, som fandt sted i kampens sidste 10 minutter.

Først skete der i følge Henrik Johannesen dét, at Mathias Moestrup nedlagde en Vanløse-spiller i en kontrasituation, og at Rasmus Jensen et par sekunder senere kom til åstedet som første mand. Men i stedet for at give Moestrup et gult kort i situationen, valgte dommeren i stedet at give det til Rasmus Jensen.. Og da han havde en advarsel i forvejen, røg Jensen altså ud.

- Han (Rasmus Jensen, red.) var slet ikke i nærheden af bolden! Det er så katastrofalt dømt, og vi rejste os straks op og sagde det til linjedommeren. Men de ignorerede det, og gav så i stedet mig et gult kort, fortæller Karlsludne-træneren.

Den anden sekvens i kampen, som Johannesen i særdeleshed harcellerer over, hændte kun et par minutter før tid. Hér scorede Vanløse efter en tre-mod-tre-situation, og straks vinkede linjedommeren for offside. Men dette valgte hoveddommeren altså at ignorere og lod målet stå.

Og således tabte Karlslunde opgøret med 1-2 og er nu - foruden det at man nu kun har tre point i fire kampe - også ramt af to karantæner efter røde kort. Sebastian Hansen for udvisningen mod Næsby og altså Rasmus Jensen efter udvisningen mod Vanløse.