Indlæg fra Mark Moesgaard i oprykningskampen. Foto: Jeppe Lodberg

Karlslunde-spiller: Vi døde med støvlerne på

Sport DAGBLADET - 29. juni 2020 kl. 08:24 Af Jeppe Lodberg

Anfører Sebastian Hansen var så skuffet, at han pænt takkede nej til at »sige noget fornuftigt« efter lørdagens nederlag hos AB Tårnby og dermed en ny sæson i danmarksserien. Angriber Mark Moesgaard havde lidt mere overskud, omend humøret naturligvis er set bedre:

- Det er jo en mavepuster, vi får med 2-0 målet, men jeg føler faktisk, at vi kommer godt tilbage. Vi har jo tre-fire store muligheder i løbet af de første minutter efter pausen, og scorer vi på én af dem, så er jeg sikker på, at kampen vender.

- Det er vores egen skyld, at vi taber, men vi dør med støvlerne på og kæmper til langt ind i overtiden. AB Tårnby gør, hvad de kan for at spille primitivt, og de har for eksempel heller ikke slået græsset i en måned. Det er ærgerligt, men så må vi rykke op næste år, sagde Mark Moesgaard og påpegede, at han og holdkammeraterne har spillet en fin sæson med kun ét nederlag inden i lørdags (hos naboerne Greve i september).

- Og jeg tror godt, at vi kan holde sammen på holdet. Vi er jo spillere, for hvem Karlslunde er mere end bare et hold. Det er vores allesammens klub og hjerte. Så bortset fra måske et par stykker, som der altid er, der vil prøve noget andet, så tror jeg, at vi er her allesammen.

Sagde den delte sæsontopscorer velvidende, at Mahmoud El-Khaled, som han deler værdigheden med, er stoppet.

»Makke« var så skuffet over ikke at blive brugt i den første kamp mod AB Tårnby, at han fortalte klubledelsen om de henvendelser, han har fået fra »et par 2. divisionsklubber og andre danmarksserieklubber« og at han overvejede. En form for sikkerhed for at blive brugt i lørdags ville dog stoppe overvejelserne, men dén sikkerhed kunne han ikke få og sagde så stop med det samme