Karlslunde-anfører Sebastian Hansen bankede sit foran efter små 20 minutter, men i 2. halvleg udlignede AB Tårnby. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Karlslunde kan stadig nå oprykningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karlslunde kan stadig nå oprykningen

Sport DAGBLADET - 20. juni 2020 kl. 17:25 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kønt blev det aldrig, men til gengæld var samtlige 90 minutter intense og fuld af nerve, da Karlslunde lørdag tog i mod AB Tårnby i den første oprykningskamp om at komme op i 2. division.

Opgøret sluttede 1-1, og dermed kan Karlslunde stadig nå at rykke op - men det kræver til gengæld en sejr i næste weekend, når de to hold mødes i returopgøret. Omvendt må Henrik Johannesens drenge også glæde sig over, at der i det hele taget stadig kommer et returopgør.

For havde Tårnby vundet i lørdagens kamp, var holdet rykket direkte op - uden at Karlslunde kunne få en ny kamp til at gøre noget ved dét.

I selve kampen denne regnvejrsdag kom hjemmeholdet klart bedst ud af starthullerne, og skabte flere halvstore chancer - inden midterforsvarer og anfører Sebastian Hansen efter 19 minutter hamrede bolden fladt i mål efter fint oplæg fra Mathias Tagø.

I det hele taget var den første halve time så klart Karlslundes, men som kampen skred frem, fik amagerkanerne et stadigt større overtag. Og efter en lille times spil kom udligningen til 1-1 efter et fremragende solomål af Morten Rønne.

Derfra var det mere eller mindre et spørgsmål om overlevelse for de stadigt mere udmattede Karlslunde-spillere, og den del lykkedes, i dén forstand at der ikke blev scoret yderligere.

De blå-hvide har så absolut stadig noget at spille for.