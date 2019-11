Morten Karlsen nød klapsalverne undervejs mod Viborg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Karlsen nyder klapsalver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karlsen nyder klapsalver

Sport DAGBLADET - 08. november 2019 kl. 16:18 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Viborg havde udlignet til 2-2 i de sidste minutter af sidste lørdags kamp mod HB Køge, ville det have været helt i tråd med de flere andre gange, hvor det er gået galt til sidst for HB Køge.

Nu lykkedes det for hjemmeholdet at holde fast i 2-1 føringen mod topholdet, og dermed blev sidste-øjebliks-forbandelse brudt og bunden lagt en smule på afstand.

DAGBLADETs optælling viser, at HB Køge i dette kalenderår har haft noget svært ved at holde tæt foran eget mål fra det 85. minut og kampen ud inklusive tillægstiden.

Seks gange er det gået galt for HB Køge, hvor føringer er sat over styr eller modstanderen har vundet i de sidste minutter, og således er i alt otte-ti point gået op i røg i foråret og efteråret.

- Jeg har ikke bidt så meget mærke i de tal, men min første tanke er mangel på koncentration og killerinstinkt i de afgørende situationer. Det handler om at kunne »lukke« kampe i de afgørende øjeblikke, men statistikken fortæller også, at mange kampe afgøres i de sidste minutter. Der bliver scoret flest mål det sidste kvarter, og der er jo også en sammenhæng mellem, at et forsvarede hold står mere dybt og er mere afventende, og så kommer de afgørende koncentrationssvigt, siger træner Morten Karlsen.

- Mod Fredericia var vi en mand færre end dem til sidst, og mod Viborg var vi en mand mere, men derfor trykkede Viborg jo godt på alligevel. Vi blev for »lave« i vores i spil og mindset, og vi skulle jo bare presse Viborg mand-mand, og så var deres lange bolde fjernet. Nu blev vi passive, og udover koncentration og killerinstinkt, så handler det om bevidstgørelse og om at have modet til at forsvare højt, selv om vi er foran i slutfasen, siger Karlsen.

- Grunden til, at vi reagerede og var så glade efter Viborg-kampen, var jo fordi der sad noget tilbage fra Fredericia-kampen. Nu har vi haft en succesoplevelse og forsvarede 2-1 hjem, vi kom lidt væk fra bunden, og næste gang vil vi nok have modet til at gøre det anderledes. De kan godt, og selvtillid er vigtigt her.

- Det er da skønt at se, at vi ligger sekser nu, og det animerer da til mere. Vi har hentet syv point i tre kampe (sejre over Viborg og FC Roskilde og uafgjort mod FC Fredericia, red.) og burde have hentet ni. Der er masser af optimisme nu, det er klart, siger Karlsen og lægger til:

- Hele klubben får et løft efter en sejr, og der er en grøde her og en tro på det i klubben, selv om det svært at forklare og tro på, når man ikke leverer resultater. Når man ikke præsterer, så får man det at vide, og jeg piber ikke. Jeg kender denne verden gennem 25 år, og kritik er præmissen. Derfor glæder jeg mig endnu mere over, at hele tribunen sidder og klapper i takt undervejs i 1. halvleg mod Viborg. Hold k..., det var dejligt at høre, for det giver så meget til holdet, og det er længe siden, vi har hørt det på den måde. Der må være noget, vi har gjort forkert og har ikke præsteret godt nok, for jeg vil da have flere momenter, hvor folk bare sidder og klapper taktfast.

- Vi kom så bagud, men kom igen, og så er fornøjelsen jo endnu større, og nu skal vi give tilskuerne flere gode oplevelser. Nu skal udnytte det momentum, vi er i nu, så vi må ikke blive sløsede og slappe. Vi skal udnytte fremgangen og gejsten til at komme videre og udover stepperne, lyder det stålsat fra træneren.