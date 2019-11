Morten Karlsen (tv.) - hér mod Viborg i sidste weekend - glæder sig over, at hans hold langt om længe er begyndt at skrabe en pointmængde sammen, der modsvarer det fine spil på banen. Søndag møder HB Køge så Kolding på udebane. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Karlsen: Kolding er sgu ikke noget 2. divisionshold

Sport DAGBLADET - 09. november 2019

HB Køge er ved for alvor at være kørende i 1. division - hvor det i de sidste tre kampe er blevet til syv point.

Langt om længe, vil mange sikkert sige, for i lang tid lå de blå-sorte og rodede rundt under nedrykningsstregen i en frustrerende periode, hvor spillet og chancerne ganske vist var til meget mere, men hvor sejrene udeblev i sidste ende. Men i en 1. division, der som altid er ualmindeligt jævnbyrdig, er der ikke langt fra fiasko til succes.

2-1-sejren over Viborg i sidste weekend katapulterede således HB Køge direkte fra 10.- til 6. pladsen i rækken, og som med et trylleslag var man pludselig blevet et midterhold. Og det vil cheftræner Morten Karlsen og hans spillere gerne fortsætte med at være efter søndagens kamp i Kolding - om end den nuværende placering ikke kan forbedres før tidligst i runden efter.

Østsjællænderne har lige nu 18 point - og dermed fire point op til Vendsyssel på femtepladsen. Derfra er der yderligere fire point op til netop Kolding - så afstanden mellem nummer seks og fire i rækken er alstå enorm lige nu.

Karlsen og Co. vil dog i søndagens udekamp gøre alt for at mindske afstanden op til netop Kolding til »kun« fem point i tabellen - men det kan bestemt blive mere end svært, vurderer HBK-træneren.

- Alle har travlt med at sige Kolding og 2. division i samme sætning, men når jeg kigger henover deres trup, så løber der altså ret mange 1. divisionskampe rundt på dét hold tilsammen. De har bare et virkelig solidt mandskab hele vejen rundt, og Kolding er sgu ikke noget 2. divisionshold, påpeger Karlsen om oprykkerne fra Trekantsområdet.

Morten Karlsen lyder faktisk måske en lille smule irriteret over dén rolle, som Kolding insisterer på at skulle have udadtil. Det siger han ikke direkte, men man kan næsten mærke det mellem linjerne.

- De kan vel efterhånden dårligt snakke sig fra, at de slet og ret bare hører til i den bedste halvdel af rækken. Den dér jyske tilgang med, at »vi er de små« og så videre og så videre, den er fin nok - men når man så sent som 15 kampe inde i sæsonen stadig ligger nummer fire, kan man altså ikke blive ved med at bruge dén, siger Karlsen.

Han skal i hvert fald ikke nyde noget af, at kalde HB Køge for favoritter til opgøret - for han har ikke mindst stor respekt for Koldings modenhed på banen.

- Det er et rigtig godt organiseret og struktureret hold med stor erfaring. De spiller sådan en rigtig solid 5-4-1, som man ellers ikke ser så ofte længere. Men de er meget afklarede i deres måde at spille på og er især rigtig gode i deres omstillinger. Den del skal vi især passe på, konkluderer cheftræneren.