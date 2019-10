Morten Karlsen kort efter, at det stod fast at kampen ikke ville blive spillet onsdag. Foto: Kasper Nørgaard Hansen Foto: Anders Ole Olsen

Karlsen: Der skal to til en tango

Sport DAGBLADET - 30. oktober 2019 kl. 21:37 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ja, men senere. Ja, men meget senere. Måske. Nej.

Det var nogenlunde den kronologiske rækkefølge af beslutningsprocessen omkring HB Køges pokalkamp mod AaB onsdag aften. En kamp, der til sidst endte med ikke at blive spillet.

AaB valgte i sidste ende at benytte sig af 90-minutters-reglen, som siger, at man som udehold kan vælge at aflyse en kamp, hvis den er blevet udskudt i mere end halvanden time.

Og da der først blev lukket op for transport over Storebæltsbroen i østgående retning omkring 19.30, ville kampen nok tidligst have kunne gå i gang omkring kl. 21.

Alligevel ærgrer HB Køge-træner Morten Karlsen sig såre - for det var en sur (og iskold) situation at stå dér på Capelli Sport Stadion time efter time.

- Det er pisse ærgerligt, og vi har gjort meget og presset på for at få kampen spillet - men der skal to til en tango. Og i dag må vi så nøjes med at danse med os selv, sagde træneren ved 19-tiden. Omkring et kvarter efter, at kampen endegyldigt var blevet aflyst.

Forud var ottendedelsfinalen blevet rykket ad temmelig mange omgange. Fra det oprindelige spilletidspunkt kl. 18 til kl. 19.30. Så 20 og endelig 20.30. Og så ikke længere.

Godt det samme set fra et stemningsmæssigt perspektiv, for DAGBLADET mødte mange mennesker på vej ud af stadion ved 19-tiden, og et par hurtigt udvekslede ord med en række forskellige tilskuere lod nogenlunde samstemmende vide, at "nu gad de simpelthen ikke vente længere, uanset om kampen blev spillet eller ej".

Opbakningsmæssigt var kampen altså formodentlig blevet en temmelig sløj affære, var den blevet gennemført sent i aftes - men nu er det jo ikke alt. Den sportslige side fyldte langt hovedsageligt hos Morten Karlsen. Og han tilføjede til sine indledende ord.

- Vi har forsøgt at informere spillerne så godt som muligt hele eftermiddagen og aftenen. Men det bliver altså bare noget underligt noget, når man skal rykke sit spændingsniveau fra kl. 18 til kl. 19 til kl 20 osv. Det ville blive noget mærkeligt noget rent mentalt.

Spørgsmål: Men I ville stadig gerne have spillet, fornemmer jeg tydeligt?

- Ja, uden tvivl. Drengene derinde er skuffede, for vi ville super gerne have gennemført kampen. Vi tilbød AaB at låne dem forskellige ting for at få kampen spillet, men det ønskede de ikke. Det må vi leve med, siger Karlsen.

Intet er dog som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Nu tager vi en let træning inde på banen, nu hvor vi alligevel er her. Og så kan man vel trods alt, når vi lige har slugt skuffelsen, glæde os over, at vi nu møder op til kampen på lørdag mod Viborg med helt friske ben, konkluderer Karlsen med et skuldertræk og et skævt smil.