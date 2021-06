DCU Distrikt Sjælland skal vælge ny bestyrelse lørdag.

Kampvalg om formandspost

Når lederne fra de østdanske cykelklubber på lørdag mødes til det ekstraordinære årsmøde i Danmarks Cykle Unions Distrikt Sjælland, så kan det ende med kampvalg om formandsposten.

Sikkert er det, at den siddende bestyrelse med Charlotte Frank i spidsen som formand stopper - den blev væltet af et mistillidsvotum på det årdinære møde i starten af juni, og nu skal en ny formand altså vælges.

Her har Per Henrik Brask stillet sig til rådighed som kandidat med flere bestyrelsesemner bag sig: Som ny næstformand er Alan Lange i spil, mens Torben Ridder fra Sorø BC skulle være villig til at blive kasserer i distriktet. Ole Olsen, Anders Gudnitz og Erik Hougs er kandidater.

Nu melder formanden for Amager Cykle Ring, Morten Andersson, sig på banen som et andet formandsemne.

Det gør man med nogle ord på Facebook om situatione i DCU Sjælland samt, hvad han vil:

»Mit kandidatur udspringer af støttetilkendegivelser fra en række klubber, der ligesom Amager Cykle Ring og jeg ønsker at skabe et konstruktivt og bredt funderet samarbejde med udgangspunkt i de behov og udfordringer, som klubberne oplever i dagligdagen - uanset størrelse, disciplin eller medlemssammensætning.

Det er tvingende nødvendigt, at vi etablerer en fælles forståelse, og at beslutninger og processer gøres enkle og gennemskuelige, skriver Andersson.

»Jeg vil først og fremmest værne om det kolossale frivillige arbejde, der er grundlaget for alt i vores sport. Vi skal lytte til ønsker og være åbne for forskellige udviklingsbehov på tværs af discipliner, klubber og funktioner uden at være smålige eller millimeterdemokratiske. For mig er målet at få flere til at deltage i alle de fællesskaber, som sporten tilbyder - det går forud for alt andet. Jeg vil gøre det nemmere for medlemmer at fremsætte forslag. Vi skal have respekt for de konstruktive og spændende initiativer, der kommer frem på fx inspirationsmøder. Og hvis det kræver en ændring af den grundlæggende politiske struktur, skal vi arbejde målrettet, involverende og synligt for den forandring.

Tiden er ikke til personlige dagsordner.«

Videre:

»Konflikterne i distriktet må stoppe, og vi skal samles om positive udviklingsaktiviteter og konkrete forbedringer i dagligdagen: Mindre bureaukrati, smidigere løbsregler, bedre licensstruktur, øget støtte til løbsafvikling, gennemarbejdede sikkerhedsprotokoller, samarbejde om arrangementer og meget andet.

Det kræver, at vi både sætter pris på det enorme arbejde, der lige nu udføres af frivillige kræfter, vi ikke kan undvære, og at vi lytter til de nye konstruktive forslag, der kan gøre hverdagen bedre for os alle i klubberne. De omtalte klubber og jeg tror på, at vi kan gå en ny vej og genskabe glæden ved at være en del af cykelsporten,« skriver formandskandidaten.

Per Henrik Brask er klar til kampvalg lørdag i Idrættens Hus.

Det stiller ikke mig anderledes, at Morten stiller op. Jeg ønsker at bidrage til distriktet, og hvis demokratiet vil min linje, vil jeg forsøge at gennemføre den, og hvis demokratiet vil Morten Anderssons, skal han gennemføre den. Der kan jo også komme en tredje kandidat, siger Per Henrik.

- Det, Morten vil, er meget lig med det, jeg vil, så det handler nok mest om, hvordan man vil gennemføre det, og så handler det vel også om, hvem der har størst troværdighed og er mest populær, når der skal stemmes. Jeg hylder demokratiet, og så må vi se, siger Per Henrik Brask.

Årsmødet holdes i Idrættens Hus lørdag klokken 9.00, og der er 10 punkter på dagsordenen, hvor der blandt andet skal vælges en ny bestyrelse, godkendes regnskab for 2020 og budget for 2021.