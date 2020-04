Se billedserie Viktoria Kagan har fået langt mere spilletid på 1. holdet i denne sæson. Foto: Anders Kamper

Kagan trives i Roskilde - og forlænger

Sport DAGBLADET - 12. april 2020 kl. 11:44 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efternavnet Kagan klinger velkendt hos rigtige mange i og omkring Roskilde.

Tag f.eks. Thomas Kagan, som ejer busselskabet Kagan Turist - en virksomhed, som blandt andet i årevis har kørt Roskilde Håndbolds og FC Roskildes hold til udekampe rundt om i landet. Men man må heller ikke glemme Thomas' datter, Viktoria, når talen falder på Roskilde.

For den i næste måned 21-årige Viktoria Kagan har spillet i Roskilde Håndbold i alle sine ungdomsår - og særligt den indeværende, nu corona-afblæste sæson har hun fået et gennembrud på 1. holdet. Et hold, som hun flere gange har været oppe at snuse til de sidste par sæsoner, men uden at få megen spilletid.

Det gør højrebacken nu, og med 28 mål i de 17 kampe, som sæsonen nåede at vare (i hvert fald for Roskildes vedkommende) var hun om ikke nogen storskytte, så i hvert fald en fin bidragyder. Og på mange måder finder Viktoria det både meningsfyldt og logisk, at hun nu har forlænget kontrakten med Roskilde for yderligere en sæson.

- Jeg trives utrolig godt i klubben, og det gør jeg af flere årsager. Jeg har spillet i Roskilde siden U12-årene, så jeg kender stedet rigtig godt, og der er en kultur her, som er helt speciel. Det er kommet fuldstændig naturligt for mig at forlænge, for der er så mange dejlige mennesker i klubben, fortæller Viktoria Kagan med et smil.

- Roskilde er en særlig klub, tør jeg godt sige. Det er en klub med et særligt sammenhold også på tværs af årgange. Der er en enormt stærk ungdomsafdeling, som alle er rigtig stolte af, og som der forhåbentlig kan »avles på« i de kommende år, tilføjer bagspilleren.

Du har fået en noget større rolle på 1. holdet det sidste. Hvordan har du oplevet den proces?

- Det har jeg været glad for, selvfølgelig. Men mest af alt er jeg glad for, at vores træner Anders Knudsen har haft så meget fokus på min personlige udvikling. Han har givet mig tillid til at turde at prøve en masse nye ting, som jeg måske før ville have være henholdende med. Jeg har fået et bedre flow, når vi laver systemer, for eksempel.

Omtalte Anders Knudsen er om nogen lidt af en klubmand og i en lang årerække - ad flere omgange - har han stået i spidsen for Roskilde-damerne. Enten alene eller i delte cheftrænerroller med andre. Men nu kommer der for alvor nye boller på suppen hos dameholdet, for den kommende trænerduo er for mange et lidt ubeskrevet blad.

Daniel Rensch og Kasper Jensen kommer til fra hhv. SUS Nyborg og FIF og har aldrig tidligere arbejdet sammen, men beskrives som unge, fremadstormende trænere.

- Jeg har ikke nogen form for kendskab til dem, men jeg har kun hørt positivt om dem begge, så jeg ser da bestemt lyst på næste sæson. Det skulle være et stærkt trænerteam, og det bliver spændende at se, hvordan harmonien fungerer mellem dem og os, konkluderer Viktoria Kagan.

Hverken hun eller holdkammeraterne har af gode grunde mødt de nye trænere endnu pga. coronasituationen. Og ligesom den kommende sæson må også den del vente lidt endnu.