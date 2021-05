Nemanja Cavnic flankeret af Daniel Agger (tv) og Lars Jacobsen. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe fan til HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe fan til HB Køge

Sport DAGBLADET - 28. maj 2021 kl. 13:00 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HB Køge henter Nemanja Cavnic fra toppen af Daniel Agger og Lars Jacobsens ønskeliste til på tre-årig kontrakt. Den store midtstopper kommer til fra Fremad Amager og er svært begejstret over skiftet.

- Cavnic har helt klart været en prioritet for os. Ham ville vi have. Han er en helt fantastisk fodboldspiller - stor, stærk og med stort lederskab i sit spil og sin udstråling. Han har et kæmpe potentiale, siger Daniel Agger om HB Køges seneste signing - den 25-årige midtstopper fra Montenegro, som de seneste tre år har gjort ikke så lidt for at holde de blå/sorte fra at score mål, når der er blevet herrefightet mod Fremad Amager.

Nu har Nemanja Cavnic udløb med amagerkanerne, og præcis som med anfører Pierre Larsen, som Agger og Jacobsen også havde bedt direktør Per Rud om at få i stald, går turen altså fra Sundby over Sjællandsbroen og sydover ad Køge Bugt-motorvejen.

- Og jeg ser altså ikke kun på, hvad han er for en spiller nu - men også på, hvad han kan blive. Han er god nu, og han kan blive rigtigt, rigtigt god - og han har alderen til det, føjer den tidligere landsholdsstopper og meget snart kommende HB Køge-cheftræner til.

- Ja, han har de individuelle kvaliteter, der skal til for at begå sig på en højere hylde. Og han har den »power«, vi skal bruge bagude til at spille mere offensivt, indskyder den lige så snart kommende »first team coach« Lars Jacobsen.

Træner-duoen mødte Nemanja Cavnic »in persona« for første gang i tirsdags, hvor de aflagde HB Køge A/S's generalforsamling et visit og ellers holdt møder med »holdet bag holdet«, blandt andre fysisk træner Jonas Lindberg om det opstartsprogram, der blot er små tre uger væk. Og de forsikrede Cavninc om, at han med med god samvittighed straks efter Fremad Amagers sidste kamp torsdag aften kan tage hjem og holde ferie i Montenegro hos familien, som han grundet corona-pandemien ikke har set i mere end et år.

Cavnic i snak med Lars Jacobsen (tv) og Daniel Agger.



Og Nemanja Cavnic skal nok gøre, som han siger - for Agger er hans helt store idol, fortalte han DAGBLADET, inden han »mødte giraffen«.

- Jeg har den alder, hvor jeg selv mener, at jeg skal spille i superligaen - og hvis ikke det kunne blive til noget i næste sæson, så skulle det i hvert fald være en 1. divisionsklub, som vil i superligaen, og det vil HB Køge.

- Der var allerede noget interesse i vinters, og Per (Rud, direktør) ringede mig kort op for at høre, om han måtte ringe til igen lidt senere. Det gjorde han så ikke, så jeg ringede til ham, og der havde han lige lidt travlt, så han ville ringe bagefter. Jeg hørte ikke noget og troede, at det blev så ikke til noget, men en af mine venner sagde til mig, at sådan er han altid - og at jeg skulle høre på, hvad han havde at sige, hvis han ringede, fortæller Nemanja Cavni med et smil så skævt, at man fristes til at mene, at han montenegriner.

- Allerede dér tænkte jeg på HB Køge som min næste klub, og da jeg så hørte, at Daniel Agger skulle være træner, var jeg ved at falde ned af stolen. Jeg er Liverpool-fan, og jeg er en meget stor fan af Daniel Agger. Han spillede så godt og lige som jeg gerne vil spille, og han vil helt sikkert kunne lære mig en hel masse, føjer Cavnic til i anderledes alvorlig mine.

Og Lars Jacobsen kan vel også ?

- Joh, joh - men han spillede jo i Everton, så det er ikke jo godt, griner Nemanja Cavnic.

Han fortæller, hvordan han tydeligt kan huske - næsten på dato - da han som knægt så den første kamp med Liverpool i fjernsynet. Det var VM-finalen for hold i 2005, og godt nok tabte de engelske Champions League-vindere med 1-0 til brasilianske Sao Paulo, og godt nok var det først året efter, at Daniel Agger skiftede fra Brøndby - men den ni-årige Nemanja var solgt.

- Jeg håber og tror på, at Daniel Agger kan få os op i superligaen efter næste sæson - eller i hvert fald den næste, siger den nu 25-årige kleppert på 194 centimeter, der spillede i Zeta - en forstadsklub til det lille og unge lands hovedstad Podgorica.

Nemanja Cavnic, hård hund på banen, blid som et lam udenfor.



I 2014 repræsenterede Nemanja Cavnic sit land med både U19 og U21-landshold, mens A-landsholddebuten stadig lader vente på sig.

- Jeg var tæt på, men så skiftede de træner. Men det kan måske nås endnu, funderer han og tror i hvert fald fuldt og fast på, at han kan udvikle sig under Agger og i HB Køge, som han også ser have større chancer for at nå den forjættede superliga end Fremad Amager.

- Jeg ser et stor potentiale i HB Køge - den har definitivt større chancer for at rykke op end Fremad Amager, men ikke et ord om dem. Det var min familie i tre år, og jeg har haft det rigtigt godt dér, selv om det sidste halve år har været lidt turbolent, fordi halvdelen af holdet ikke vidste, om de kunne fortsætte eller ej, siger Nemanja Cavnic, der er lykkeligt gift og endnu ingen børn har fået.