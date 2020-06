Mads Høyer Julø (med bolden) og KFUM spiller mod LSF den 20. juni. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: KFUM´s kval-kampe er fastlagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KFUM´s kval-kampe er fastlagt

Sport DAGBLADET - 09. juni 2020 kl. 22:36 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter ugers venten ligger det nu fast, hvornår Roskilde KFUM´s danmarksseriehold skal spille de to kampe om at komme op i 2. division: De to vel nok største kampe i klubbens historie, hvor klubben kan træde ind i dansk fodbolds fineste divisions-selskab.

Lørdag den 20. juni klokken 15.00 går det løs med den første kamp på udebane mod Ledøje/Smørum Fodbold, og sagen er den, at KFUM kan nøjes med uafgjort i den kamp for at rykke op, da holdet har et forspring på fire point, inden det går løs.

LSF skal altså vinde, og gør klubben det, så skal den anden kamp spilles uge efter hjemme på Lillevang lørdag den 27. juni klokken 15.00. Hvis KFUM får et point og rykker op efter den første kamp, synes det ikke sikkert, at kamp to spilles.

KFUM-spillerne har trænet en måneds tid nu, og tirsdag aften havde træner Stefan Håkansson dem i kamp på udebane mod Tuse sjællandssseriehold.

Her vandt KFUM 3-0 og havde mål til flere - Dario Dumic og Emil Ølvang (to) stod for målene i trænings-forestillingen.

- Det var en fin kamp. Vi skal lige i gang, og vi havde brug for en modstander, hvor vi havde bolden i længere perioder og skal blive vante med bolden samt ikke mindst at spille 11 mod 11 igen. Vi fik kampfornemmelsen igen, og alle fik spilletid, så de er i gang, siger træner Stefan Håkansson, der altså havde sin trup samlet helt for første gang i tre måneder efter den seneste åbning af Danmark i mandags.

- 11 mandsfodbold på store arealer skal spillerne vænne sig til igen. De er godt på vej og de har set godt ud i de fysiske test, vi har lavet, siger KFUM-træneren.

Han og holdet har nu halvanden uge mere at forberede sig, inden der skal spilles om billetten til 2. division.