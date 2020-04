Roskilde KFUM fører pulje 1 og ser frem til playoff-kampe om oprykning til 2. division. Her er Rasmus Tangvig i aktion. Foto: Anders Kamper

KFUM vil mindst i playoff-kampe

Sport DAGBLADET - 30. april 2020 kl. 09:26 Af Anders Kamper

Der er stadig ikke er spillet en eneste fodboldkamp i foråret, og det bliver det sværere og sværere at se for sig, hvor det hele skal lande - og hvordan.

I eftermiddag skulle topholdet Roskilde KFUM i danmarksseriens pulje 1 have mødt Ledøje/Smørum i en topkamp, men den bliver som bekendt ikke til noget, og dermed er syv runder afviklet uden kamp. Roskilde KFUM fører rækken med fire point ned til netop LSF, og sportschef Pierre Overgaard ved godt, hvad han ønsker sig midt i en krisetid.

- Vi forholder os til, at vi ligger nummer et, og det glæder mig, at Divisionsforeningen har meldt ud, at der skal findes op- og nedrykkere fra divisionerne, og så skal der jo også oprykkere til fra danmarksserien. Det mest fair er jo, at der spilles om det, når der er tre pladser at spille om mellem fire puljevindere, siger Pierre Overgaard.

I pulje 2 fører AB Tårnby med et point foran Karlslunde, i pulje 3 fører SfB-Oure FA med tre point foran Otterup, mens Holstebro fører med et point foran Silkeborg KFUM i pulje 4.

- Hvis alt aflyses, så lugter det jo af, at de playoff-kampe spilles, men sportsligt ville det være fint, hvis vi bare kunne nå at spille fire runder til, for så har alle mødt hinanden to gange, og så kunne man tage den derfra. I bunden er der direkte nedrykkere, og så ville der være tid til oprykningskampene over sommeren inden 1. juli, siger Pierre Overgaard, der dog er spændt på, om fodbolden overhovedet kommer i gang.

- Der er mange hvis´er, men sæsonen er nok færdig et eller andet sted, selv om den ikke er det. Spillerne bliver holdt i gang med programmer, og alle er venter utålmodigt. Det er heller ikke uvant, at vi skal bede folk forlade anlægget fordi de spiller her. De vil så gerne, men den går ikke. Og hvad med tilskuere? Hvor mange må komme og se på? Der er mange hvis´er her, siger sportschefen.

- Det, jeg savner allermest, er en køreplan med datoer for, hvad regeringen og myndighederne har tænkt sig og sætter nogle datoer for genåbningen af samfundet på, såfremt tallene er, som de skal være. Hvis vi fik at vide, at vi måtte træne 20. maj, så kunne vi planlægge efter det, og så kunne det ændres, hvis tallene ikke var, som de skulle være. Nu holdes vi hen i total uvished, og det er frustrerende, siger Pierre Overgaard.

Han og mange andre må vente en tid endnu, før der kommer en udmelding på, om der overhovedet kan spilles fodbold i foråret.

Status i toppen af de fire ds-puljer, hvor etterne efter sæsonen spiller om tre pladsen i 2. division. De to hold i øst mødes (ude og hjemme), de to hold i vest mødes (ude og hjemme), hvor vinderne rykker op. De to tabere mødes (ude og hjemme), og her rykker vinderen op. Sådan er den oprindelige planlægning, men den kan ændres, hvis man kommer under tidspres.

Pulje 1:

1. Roskilde KFUM 31 p.

2. LSF 27 p.

3. BSF 24 p. Pulje 2:

1. AB Tårnby 32 p.

2. Karlslunde 31 p.

3. B1908 29 p.

Pulje 3:

1. SfB Oure FA 33 p.

2. Otterup 30 p.

3. Varde 23 p. Pulje 4:

1. Holstebro 29 p.

2. Silkeborg KFUM 28.

3. IF Lyseng 26.