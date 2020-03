Stefan Håkansson har alt for meget tid i øjeblikket, mener han. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: KFUM-træner ærgrer sig over aflyste kampe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KFUM-træner ærgrer sig over aflyste kampe

Sport DAGBLADET - 23. marts 2020 kl. 12:23 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først Tårnby i forrige weekend, og så Taastrup FC i den forgangne.

Topholdet i danmarksseriens pulje 1, Roskilde KFUM, skulle have spillet to kampe på nuværende tidspunkt i foråret, men coronaens indtog har sat en stopper for al sport og dermed også KFUM's march mod en mulig oprykning.

Hjemme i Holbæk går træner Stefan Håkansson rundt om ærgrer sig.

- Jeg har alt for meget tid til ikke at lave det, jeg rigtig godt kan li', og det ærgrer jeg mig over. Vi havde forberedt os på foråret, og tre dage inden den første kamp, så får vi at vide, at vi ikke kan og må spille. Det var ikke særlig velkomment, for spillerne hungrede efter at komme i gang.

- Der lå måske en masse spændende og ventede i det forår, vi skulle gå i møde, så det har været lidt trist at sætte det hele på pause, fortæller Stefan Håkansson i den fjerde udgave af podcasten Pause Snak.

- Nu er det hele på stand by, og det har givet alle et knæk, at vi ikke kan komme i gang efter en lang opstart. Nu begynder græsset at blive grønt, og vi vil bare gerne spille, så vi har lidt et knæk på grund af det her. Vi havde forberedt os på alt til den første kamp, og nu er det i glemmebogen.

- Nu aner vi ikke, hvornår vi kommer i gang og slet ikke, hvordan strukturen så bliver. Skal vi spille alle kampe, nogle få eller hvad? Vi ved det ikke, og det er svært at forholde sig til, siger Håkansson.

- Man går jo og tænker i scenarier, men vi er i en venteposition, og vi ved ikke, hvornår vi kan træne sammen eller noget. Der er mange ubekendte i det her, så det bliver spændende at se, hvad udfaldet bliver. Lige nu ser det sort ud.

Tiltro til spillerne

Håkansson får løbende rapporteringer fra spillernes selvtræning, og han er ganske rolig ved, at de træner disciplineret, når det ikke kan være anderledes.

- Vi har planlagt træning for spillerne fire gange om ugen med konditræning og fysisk træning, så de er forberedt, når vi skal i gang. Spillerne dokumenterer, hvad de laver, og så er der også lagt lidt konkurrencer ind, så der er noget at se frem til også, siger træneren.

I starten var det meningen, at truppen skulle træne, men den plan blev hurtigt droppet, da DBU bad alle klubber lukke med torsdag den 12. marts.

- Vi følger anvisningerne, og så er vi klar til at spille med kort varsel, hvis det bliver sådan. Ingen ved jo, hvornår det bliver, så det er svært at sige mere. Bare det bliver ens for alle.

- Vi skal være fleksible, hvis sæsonen skal være færdig inden sommerferien, og jeg har bedt mine spillere om ikke at bestille ferierejser før efter 1. juli, siger Håkansson blandt andet i Pause Snak.

Roskilde KFUM ligger nummer et i danmarksseriens pulje 1 med 31 point, fire foran Ledøje-Smørum - og med BSF på 24.

Pause Snak kan høres på Spotify og Apple Podcast, hvor der også ligger interviews med Henrik Dudek (TMS Ringsted), Per Rud (HB Køge) og Sven Brix (Team Køge Volley).