Stefan Håkansson og KFUM-drengene står over for én af sæsonens rigtig vigtige kampe lørdag i Brønshøj. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: KFUM-træner: Jeg forventer en ren slåskamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KFUM-træner: Jeg forventer en ren slåskamp

Sport DAGBLADET - 23. april 2021 kl. 16:56 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det er sjældent, at man oplever trænere være så ærlige, som Roskilde KFUM's cheftræner Stefan Håkansson er det, før hans mandskabs uhyre vigtige kamp i dag i Tingbjerg Idrætspark.

Han er ellers normalt en træner, som går særdeles meget op i, at hans trup samlet set bevæger sig det rigtige sted hen, at hans ideer på et større plan bliver omsat på banen og den slags. Alt dét er for en stund lagt på hylden i eftermiddag, fornemmer man tydeligt efter et par minutters snak med ham.

Der er nemlig kun én eneste ting, der tæller for Roskilde KFUM i udekampen mod Brønshøj: Der skal point med hjem i bagagen!

- Med et godt resultat i Brønshøj - og med godt, der mener jeg selvfølgelig alt andet end et nederlag - så kan vi enten distancere Brønshøj eller holde dem på samme afstand af os. Og det er super vigtigt. Så det kommer rigtig meget til at handle om det mentale i den kamp, tror jeg.

Således de klare ord fra Stefan Håkansson, og de er til at forstå, for kigger man på tabellen, vil man se, at Roskilde KFUM lige nu ligger på 10. pladsen med 19 point, mens Brønshøj ligger 11'er med 17 point. Netop nummer 11 og nedefter i slutplaceringen i 2. division tager den helt store tur ned i Danmarksserien efter sommerferien.

Og med den helt store tur tænkes der hér naturligvis på den omstridte strukturændring i turneringsformatet i den kommende sæson. Den som byder på en indførelse af en ekstra række mellem den nuværende 1. division (Med titlen »NordicBet Ligaen) og Superligaen. Det betyder, at næste sæsons 1. division kun vil være landets tredjebedste række, mens 2. division bliver fjerdebedste række.

Og dermed tilbage til formuleringen »den helt store tur« ned i Danmarksserien. Denne række bliver næste sæson altså kun landets femtebedste, så reelt er det sådan, at slutter man som nummer 11 eller dårligere i sin 2. divisionspulje i denne sæson, rykker man de facto to rækker ned på én gang...

Det er ingen klubber interesserede i - naturligvis heller ikke KFUM.

- Både pointmæssigt og psykologisk er kampen rigtig vigtig - i forhold til at undgå at ryge ned under den dér meget omtalte nedrykningsstreg. Tabellen lyver jo desværre aldrig, og vi er en del af nedrykningsspillet, siger Håkansson og tilføjer.

- Koldblodighed og kynisme bliver nøgleordene mod Brønshøj, og det er et must med en koncentreret indsats i alle 90 minutter. Jeg forventer på ingen måde en kamp, hvor vi ser flot spil og lækre detaljer. Jeg forventer en ren slåskamp i forhold til alle bolde på hele banen, siger KFUM-træneren.