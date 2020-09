1-0 til KFUM. Christian Clausen header bolden ind bag Lasse Krogh. Foto: Anders Kamper

KFUM tæt på at smide stor føring

Sport DAGBLADET - 12. september 2020 kl. 15:50 Af Anders Kamper

Det er sjældent, at man som oprykker kommer til at føre 3-0 på udebane mod et etableret hold i rækken.

Ikke desto mindre var det, hvad Roskilde KFUM i 2. division gjorde lørdag eftermiddag ude mod Vanløse.

Respekten var ellers stor for forstadskøbenhavnerholdet inden opgøret, men det kunne ikke ses på KFUM, hvor Christian Clausen headede holdet foran efter 11 minutter på Andreas Lissaus hjørnespark.

KFUM havde flere store muligheder bagefter, men måtte vente til efter pausen, hvor Mads Julø - efter mange forgæves soloture - trak sig fri til 2-0, inden Luka Dumic øgede til 3-0 på straffespark efter 55 minutters spil.

Indimellem havde KFUM masser af spil og masser chancer, sad på store dele af begivenhederne og kombinerede glimrende i mange sekvenser.

Alligevel blev det spændende til sidst, da Vanløse fik reduceret efter en time efter et frispark, som Asger Højmark gled i mål. 12 minutter efter blev det 2-3 på hovedstød ved Nicolai Vestergaard, og så så KFUM noget rystet ud i nogle minutter, men den fjernede Luka Dumic med et godt skud i feltet, der sneg sig forbi Lasse Krogh. Det skud skulle han nok have taget...

4-2 efter 81 minutter og en ganske imponerende indsats af oprykkerne, der har vist sig modne til at lege med i rækken.

Lidt malurt kom der dog i bægret, da først Micki Kold Nagel måtte udgå af 1. halvleg med et hjernerystelse, efter at Asger Højmark havde saksesparket ham lige i panden med en tydelig markering af en støvle.

Til sidst blev Robert Larsen så sendt tidligt i bad efter hans anden advarsel - den anden efter et frispark, ikke mange kunne se, men det kunne linjedommeren. Ud, og Larsen fik på vejen ud sendt en boldpose nogle meter væk med en rasende inderside...

KFUM vandt opgøret 4-2 og tager et spring op i tabellen som beviset på, at de har noget at gøre i rækken.