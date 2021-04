KFUM tabte hjemme til Næstved

Med udviklingen i de andre kampe i 2. divisions pulje 2 var oprykkerne Roskilde KFUM tvunget til at vinde lørdagens hjemmekamp til Næstved, hvis ikke bunden skulle komme for tæt på og midten for langt væk.

Omvendt skulle Næstved rejse sig fra en tur i bølgedalen, og den opgave løste de grønne bedst på Lillevang.

KFUM lagde ellers fint fra land med nærgående forsøg og fine opspil på kanterne, men Næstved bed nu også godt fra sig i en 1. halvleg, der var en lang krig om overtaget.

Det mere end lå i luften, at det første mål ville få stor betydning, og et par minutter før pausen faldt så KFUMs forsvarsmur. Et hjørnespark fra Lucas Steen endte lige i panden på opstigende Ahmed Hassan, der scorede. 0-1.

Værre skulle det blive for hjemmeholdet, der skulle forcere efter pausen, uden at satse eller spille hasarderet.

Seks minutter efter pausen fik Christoffer Thrane sendt et indlæg på stolpen, hvor riposten gik lige ud i fødderne på Frank Assinki, der en meter fra målstregen ikke kunne undgå at skovle bolden ind.

Det tør roligt fastslås, at Næstved derefter havde flere muligheder for at øge, og omkring den halve time havde holdet to-tre score muligheder i feltet, og Mathias Holm var en stolpebredde fra at liste Abdoulia Njais indlæg i mål.

Med KFUM´ernes desperate kamp for at score endte kampen i mange nærkampe og dueller, men rigtig farligt formåede holdet ikke at gøre det, før til allersidst, 90. minut, hvor Rasmus Hansen reducerede efter en dribletur ved feltet og en flad afslutning i mål. 1-2.

Mere blev det ikke til, så Næstved kørte sydover med tre point i bagagen.