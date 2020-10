KFUM stiger væk fra bunden

Med en særdeles vigtig sejr på 2-1 ude over Skovshoved tog oprykkerne Roskilde KFUM et godt skridt væk fra den absolutte bund i 2. divisions pulje 2.

Først sørgede Luka Dumic for 1-0 på Rasmus Hansens oplæg, og et kvarter før tid gjorde indskiftede Emre Selvi det til 2-0 på Mads Juløs fornemme og godt set høje og stikning til bageste stolpe. Her dukkede Selvi op og satte indersiden til. 0-2.