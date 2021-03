Christian Klausen (27)header Skovshoveds sejrsmål ind ved fjerneste stolpe. Foto: Jeppe Lodberg

KFUM skuffede fælt

Sport DAGBLADET - 27. marts 2021 kl. 16:15 Af Jeppe Lodberg

Mex otte minutter tilbage af en lidet ophidsende endsige velspillet 2. divisionskamp scorede Christian Klausen det, der skulle vise sig at blive kampens eneste mål, og det eneste problem for Roskilde KFUM i dén forbindelse var, at »Krølle« i vinterpausen skiftede til Skovshoved, der var søndagens gæster på kunstbanen ved Lillevang idrætsanlæg.

0-1 blev facit altså og tre point til skovserne i deres ret desperate kamp for at komme over den nederste streg og dermed undgå nedrykniung til danmarksserien - og noget af et slag i ansigtet for kumferne og deres drømme om at komme i Top 6 som en ellers fin forårsstart havde indikeret som værende et realistisk mål.

Men ikke, hvis søndagens indsats skal være sigende for det resterende forår - så bliver det selvsamme streg, som Skovshoved spejder efter, Roskilde KFUM skal tage sig i agt for.

Det var sløjt med sløjt på. Det tekniske niveau var sølle, temposkift en mangelvare og langt hovedparten af de indlæg, som hjemmeholdet trods alt kom til, havnede enten lige i forreste forsvarsspiller eller i handskerne på Skovshoveds målmand.

Klart farligste KFUM-forsøg i første halvleg var således også efter et sløjt indlæg - denne gang fra Morten Jørgensen efter 20 minutters spil. Et på alle måder fladt indlæg, som Skovshovedmidtstopper Christoffer Saietz ville sparke væk - men ramte helt skævt, så bolden fløj baglæns og over eget mål.

Efter 37 minutters spil havde Skovshoved så succes med at presse hjemmeholdet højt og fik sig et hjørnespark i højre side. Bolden blev servet ind til forreste stolpe, hvor dør-store Christian Klausen brugte sin mægtige fysik til at vifte sine oppassere væk og stige til vejrs og heade bolden i mål ved fjerneste stolpe.

0-1, og nærmest ingen KFUM-reaktion, men lige før pausen fik Luka Dumic dog sendt et hovedstød afsted på Emre Selvis oplæg, men Frederik Mehder havde ingen problemer med at nå ned til sin stolpefod.

Straks efter pausen chippede Mads Julø så bolden over mål, da han fik en alt for hurtig stikning fra helt blege Dino Karjasevic - og så gik der mere end en halv time med boldtrilleri trækken på skuldrene. Da fik Mads Julø så - efter bandespil med indhopper Emil Ølvang - drejet bolden i bagrummet, hvor Luka Dumic nåede højest og sendt et ballonhovedstød på Skovshoveds overligger.

Dino Karjasevic var først på riposten, men sendte den i sidenettet, og da endelig der i de sidste minutter kom lidt nerve i roskildensernes pres, var det Skovshoved ved Nicklas Marloth, der var tættest på scoring på friløber, som han dog sendte i benene på keeper Max Christensen.

Det sluttede 0-1, og som der var enighed om rundt om banen blandt klubfolk og ingen tilskuere - det mindst ringe hold vandt fortjent.