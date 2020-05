Roskilde KFUMs sportschef, Pierre Overgaard. Arkivfoto

KFUM-reaktion: - Spøjst

Sport DAGBLADET - 28. maj 2020 kl. 22:28 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par dage siden blev det meldt ud fra DBU Sjælland, at vinderne af sjællandsserierne rykker direkte op i danmarksserien, der altså bliver udvidet næste sæson, hvor ingen hold rykker ned.

Torsdag aften meddelte DBU så, at samme princip ikke kommer til at gøre sig gældende i toppen af danmarksserien - altså, at etteren rykker op.

Her skal der spilles om det mellem nummer et og to med den forskel, der er mellem holdene i tabellen.

- Vores holdning er, at det er lidt spøjst, at man vælger den løsning, hvor nummer to nu får en ekstra chance for at rykke op, siger Roskilde KFUMs sportschef, Pierre Overgaard.

Med KFUMs forspring på fire point med til Ledøje-Smørum, så bliver betingelserne dog ikke bedre for Roskilde-holdet.

Et point er nok til et historisk avancement.

- Magter vi ikke den opgave, så skal vi heller ikke rykke op, som Pierre Overgaard konstaterer.

Hvornår de to kampe skal spilles, er endnu ikke planlagt, og første krav er under alle omstændigheder, at fase 3 i genåbningen af Danmark tillader amatørhold at spille kampe. Det bliver formentlig sidst i juni.