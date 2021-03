De er i hver ders boble, men nu er de også lidt i samme familie.Billede fra det fælles pressemøde "over nettet". Fra venstre Andres Bay, Per Rud, Lars-Christian Brask, Allan Markussen og Pierre OVergaard. Foto: Roskilde KFUM

Send til din ven. X Artiklen: KFUM og HB Køge kysser hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KFUM og HB Køge kysser hinanden

Sport DAGBLADET - 11. marts 2021 kl. 11:22 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Skulle der have været enkelte, der i sommers fik tanken, at Roskilde KFUM og HB Køge var på vej til et egentligt samarbejde »bare fordi« HB Køge udlejede sit unge talent Jonathan Canto og Kwabena Kyermateng til 2. divisionsoprykkerne næsten simultant samtidig med, at kumferne begyndte at spille i tøj fra Capelli Sport, så havde de ret.

Det fortalte Roskilde KFUM-formand Allan Markussen torsdag formiddag på et pressemøde over nettet, hvor han og fire andre holdt sådan forholdsvis god corona-afstand i mødelokalet på anlægget i Lillevang. De fire andre deltagere var den kombinerede KFUM-sportschef og direktør i Roskilde KFUM Pro, Pierre Overgaard, formanden for KFUM Pro Lars-Christian Brask, HB Køges direktør Per Rud, som samtidig er CEO for Capelli Sports verdensomspændende fodboldsatsning og Anders Bay, projektchef i HB Køge for Capelli, der har en klar aktiemajoritet i HB Køge.

- Vi har i KFUM gennem det seneste halve år haft en god dialog og var med lejeaftalerne begyndt at småkysse, og nu prøver vi at lave noget sammen, sagde Allan Markussen - og det »noget« er et samarbejde, hvor »berøringsfladen er fuldstændig«.

Den spænder lige fra den yngste puslingespiller til alderspræsidenten på førstesenior, og Per Rud udtrykte håb om, at det også på et tidspunkt bliver interessant for Roskilde KFUM at gøre sig udi fodbold for det stærke køn, pigerne og kvinderne.

Både HB Køge og Roskilde KFUM er de drivende kræfter bag hver sit DBU Topcenter, hvor områdets største talenter mellem 10 og 13 år. KFUM i øjeblikket via et samarbejde med Brøndby - og når den aftale udløber den 30/6 overtager HB Køge så at sige de blå/gules plads.

- Hvis vi har været dygtige, har vi måske udviklet én spiller per årgang, der så er blevet sendt videre til Brøndbys talentafdeling for så at stoppe som 17-årig. Fremover kan vi - kan jeg forestille mig - sende tre-fire stykkere videre til HB Køge, hvor de kan udvikle sig videre og ikke blive så trætte af ikke at slippe gennem nåleøjet, at de stopper som 17-årige, håber Pierre Overgaard på.

»Omvendt« så indebærer aftalen, at HB Køge får en fast aftale om at leje nogle af sine spillere ud til Roskilde KFUM - som det er også er tilfældet til den forestående forårssæson i 2. division, hvor Jonathan CAnto er på nyt lejeophold og denne gang har selskab af Frederik Munck samt Frank Assinki, som kumferne dog ikke har haft megen glæde af i opstarten, da midtstopperne med guld-succes har været med Ghanas U20-landshold til Africa Cup.

Kort skitseret indebærer aftalen, at:

* Roskilde KFUM modtager et fee, hvis klubbens spillere slår igennem i HB Køge

* Roskilde KFUM vil de kommende sæsoner optræde i brandet Capelli Sport, der står bag HB Køge

* Capelli Sport bliver sponsor i Roskilde KFUM

* Spillere fra HB Køges førsteholdstrup lejes ud til Roskilde KFUM.

Capelli Sport, der ejer HB Køge, har ligeledes købt sig ind i det nye Roskilde KFUM Pro. På en »ikke bestemmende andel«. Anders Bay indtræder i KFUM Pro's bestyrelse, og han understregede på pressemødet, at aftalen er en aftale mellem ligeværdige partere, og at HB Køge vil arbejde ydmygt for at »blive accepteret af KFUM-familien«

- Der har i mange år været stærke bånd mellem de to klubber, og det er de relationer, der gør, at vi går trygt ind i samarbejdet med HB Køge. Det er to ligeværdige partnere, der kan understøtte hinanden både i hverdagen og i det store billede, siger Pierre Overgaard efter mødet i en fælles opsummerende pressemeddelse.

- Vi gør dette, fordi vi er sikre på, at begge klubber kan nyde gavn af samarbejdet. Vi håber, at vi kan hjælpe Roskilde KFUM, men der er ingen tvivl om, at vi også kan lære en masse af Roskilde KFUM. Kernen i det her skal være den gensidige respekt og at man er nysgerrige på hinanden, siger Per Rud.