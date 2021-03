KFUM mister endnu en profil

- Det er med stort vemod, at jeg efter en god snak med trænerteamet er blevet enig med klubben om at stoppe samarbejdet for denne gang. I vinterpausen er jeg flyttet fra København, og har købt hus med min kæreste på Sydsjælland. Forventningen og forhåbningen var, at jeg fortsat kunne få det til at hænge sammen med fodboldtilværelsen i Roskilde. Men efter de seneste måneders opstart er jeg nået til den erkendelse, at det rent logistisk bliver for stor en udfordring at forene uddannelse og arbejde med fire gange ugentlig fodbold i Roskilde, siger Lissau til KFUMs hjemmeside.