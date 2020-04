Roskilde KFUM-formand Allan Markussen har mange gode grunde til at ærgre sig over den aflyste Roskilde Festival. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: KFUM mister en million på aflyst Roskilde Festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KFUM mister en million på aflyst Roskilde Festival

Sport DAGBLADET - 09. april 2020 kl. 17:05 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandagens aflysning af årets Roskilde Festival er en trist affære på mange planer: Det er trist for den megen gode musik, der nu ikke bliver spillet, og det er trist for de godt 100.000 mennesker, som nu ikke får den fest, som de har set frem til så længe.

Men det er så sandelig også trist for de mange frivillige, som tilsammen lægger tusindvis af timer i at få festivalen til at glide. Mange af disse frivillige arbejder i madboder under festivalen, og én af de foreninger, der altid har ekstremt godt gang i salget er Roskilde KFUMs støtteforening Byggefonden, som hvert år er til stede på festivalen med deres populære Dixie Burger-madtelt.

Bare ikke i år, og det er en slem økonomisk bet, fortæller formanden for Roskilde KFUM, Allan Markussen.

- Med aflysningen af festivalen kommer vi også til at vinke farvel til et beløb, der ligger på den rigtige side af en million - så det er rigtig mange penge for en forening som os. Vi er dem, der har været med på festiavlen i længst tid - nemlig i 48 ud af 49 år. Så det gør da lidt ondt, det hér, siger Markussen. Og tilføjer.

- Vi har normalt det madtelt med flest medarbejdere, med størst omsætning og én af de foreninger med det største overskud. Så det var ikke nogen sjov besked fra statsministeren (på pressemøde mandags, hvor det kom frem, at »alle større forsamlinger« bliver forbudt til og med august, red.)

Den manglende million kroner er et substantielt beløb for en klub af Roskilde KFUMs størrelse - og det kommer ikke mindst til at ramme klubbens setup i fremtiden, påpeger formanden.

- Det kommer ikke til at få betydning for årets drift, men det gør det til gengæld på næste års drift. Vi har heldigvis en sund økonomi i klubben og har pengene til at stå imod - men det er en reserve, som skal oparbejdes igen over en årrække. og det kommer helt sikkert til at gå ud over det udbud, vi kan tilbyde vores spillere i de næste par år, sammenfatter Allan Markussen.