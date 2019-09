Roskilde KFUM tager imod HB Køge kl. 17.15 tirsdag. Foto: Anders Kamper

KFUM kan kun overraske mod HB Køge

Sport DAGBLADET - 03. september 2019 kl. 14:51 Af Anders Kamper

- Det er en sjov kamp for os, og vi har ikke så meget på spil, andet end at vi vil vise os frem og måle os med spillere, som drømmer om Superligaen og lever af at spille fodbold. De er på et højere niveau, men vi ændrer ikke på så meget, men kommer med et åbent sind, og så skal vi prøve at lave en positiv kamp set med vores biller, siger Roskilde KFUMs træner, Stefan Håkansson inden tirsdagens pokalmøde hjemme mod HB Køge.

- Jeg kan love, at når kampen er i gang, så går vi efter at vinde, men så skal meget lykkes for os. Vi får nok ikke så mange chancer, som i danmarksserien, så vi skal være skarpe på de få muligheder, og det giver rygstød, hvis vi kommer foran. Kan vi ride på det, så kan vi måske gøre det svært for HB Køge. Det skal bare gå vores vej, og de skal undervurdere os og spille 10 procent under niveau, mens vi selv skal spille 10 procent over niveau, siger Stefan Håkansson.

- Det skal flaske sig, og de vil jo have bolden mere end os, så vi skal spille omstillingsbetonet på de enkelte muligheder.

KFUM´s problem er, at Miki Kold Nagel og Mads Pfeiffer er ude og at Nicolai Høgh er stærkt tvivlsom, mens Jakob Sparholt er med. Til gengæld råder holdet nu over Martin Nielsen, der senest har spillet for FA2000 og tidligere AB og FC Roskilde. Nu er han tilbage i Roskilde.

HB Køge kommer heller ikke med stærkeste hold, da Liam Jordan, Matthew Briggs og Jubril Adedeji er optaget af landsholdsopgaver. Andre vil også få pause, så de bliver spilletid til HB Køge »brede« bænk.

- Jeg ved ikke så meget om Roskilde KFUM udover, at de ligger et eller to i deres række, og at de kommer med alt, hvad de har. Men hvis vi leverer, som vi forventer af os selv, så skal vi vi være bedre end dem ved at være tilstede, parat og tage dem alvorligt, siger HB Køge-træner Morten Karlsen.