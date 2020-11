Dino Karjasevic er skiftet fra Skovshoved til Roskilde KFUM. Foto: Roskilde KFUM

KFUM henter ny angriber

Sport DAGBLADET - 30. november 2020 kl. 23:02 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Da Roskilde KFUM tilbage i oktober spillede ude mod Skovshoved og vandt 2-1 i 2. divisionsopgøret, lagde KFUM-træner Stefan Håkansson armen om skulderen på en af Skovshoveds spillere på vej mod omklædningsrummene efter kampen.

Det var angriber Dino Karjasevic.

Mandag aften offentliggjorde KFUM, at han er ny mand i den stribede trøje, og netop mandag havde den nye mand første træning på Lillevang under Håkansson.

Dermed snupper KFUM en af konkurrenternes profiler, og historien er såmænd også, at Dino Karjasevic har gjort ondt på KFUM adskillige gange. Både med et mål i nævnte kamp, men også med fem mål for Allerød, som KFUM mødte nede i danmarksserien.

- Vi var efterhånden godt træt af, at han altid laver mål mod os. Og så kan vi jo lige så godt sørge for, at han nu kommer til at score for KFUM, siger cheftræner Stefan Håkansson med et smil på læben til KFUMs hjemmeside.

Her beskrives 174 cm lange Karjasevic som »hurtig, pågående og teknisk stærk. Desuden har han masser af fysisk pondus, som gør, at han er meget svær at komme ind på kroppen af.«

- Han er meget udfordrende, tager løbene i dybden og har den fornødne frækhed i duellerne en mod en. Hvortil selvfølgelig kommer hans målnæse, siger Håkansson om makkeren eller konkurrenten til Luka Dumic i angrebet.

Med Karjasevic i truppen står det samtidig klart, at KFUM tager afsked med såvel angriber Kwabena Kyeremateng og midtbanespiller Jonathan Canto. Begge er lejet i HB Køge, hvor de vender retur.

I KFUM er man ikke færdig med at lede efter spillere, og jagten er sat ind på en midterforsvarer, der gerne må ligne Nicolai Høgh, der stoppede efter sidste sæson og som havde stor andel i KFUMs avancement til 2. division.

- Desuden er vi meget interesserede i spillere under 21 med udviklings-potentiale, og som har det niveau og de ambitioner, der skal til, for at de en dag kan blive en del af vores førsteholdstrup, lyder Stefan Håkanssons verbale reklameopslag.