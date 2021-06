Dino Karjasevic satte løjerne i gang med denne nærmest nonchalant udførte »Panenka«, hvor man chipper bolden blødt over keeperen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

KFUM gjorde det umulige

Sport DAGBLADET - 05. juni 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Roskilde KFUM undgik lørdag eftermiddag - mod alle odds - at rykke ned i Danmarksserien. Holdet vil i stedet i næste sæson spille i 3. division.

For at dette kunne lade sig gøre skulle hele tre kampe gå KFUM's vej lørdag: 1) For det første skulle holdet selv slå FA 2000 - dét lykkedes i form af en 2-1-sejr. 2) For det andet måtte Brønshøj ikke slå Næstved - den mission lykkedes da »hvepsene« tabte 1-5. Og 3) Endelig måtte Avarta ikke slå Skovshoved - og sidstnævnte vandt da også 1-0.

En vild udvikling for et KFUM-hold, der har været så meget igennem på det seneste.

KFUM fik for sin egen del en drømmestart på opgøret mod FA 2000, da Dino Karjasevic efter seks minutter brød igennem i venstre side og blev nedlagt ureglementeret. KFUM-topscoreren - som ellers ikke har nettet i adskillige uger - tog sig selv af straffesparket, og med en såkaldt »Panenka« viste han, at han mildt sagt ikke har mistet selvtilliden af sin scoringspause.

1-0 til KFUM, og nærmest samtidig kom Brønshøj bagud i Næstved. Lige hvad roskildenserne havde brug for.

Syv minutter efter var KFUM meget nær kommet på 2-0 efter en glimrende omstilling. Afsluttende med at Morten Jørgensen fandt Emre Selvi på kanten af feltet, men dennes afslutning blev dog rettet af.

Da kampuret var tæt på at have rundet de 20 minutter, kom Næstved så foran 2-0 - og hér flaskede alt sig på dette tidspunkt for Roskilde KFUM. Og mange tilskuere på Lillevang måtte tage sig i at kigge lige så meget på livescores fra de andre kampe som på de faktiske begivenheder på grønsværen i Roskilde.

Så man på spillet på banen i Lillevang, gjorde hjemmeholdet dog generelt en glimrende figur, hvor man ikke lod FA 2000 komme frem til nævneværdige chancer. Hér var det ikke mindst tydeligt at mærke, at KFUM - for en enkelt kamps skyld - havde fået den ellers fodboldpensionerede Robert Larsen med i midterforsvaret.

Kort før pausefløjtet så det så for alvor lovende for kumferne, da den rutinerede Emil Ølvang pludselig fandt på at lege Lionel Messi. Efter at have modtaget bolden på kanten af feltet, afdriblede han en FA-forsvarer, inden han på ekstremt elegant vis yderside-skruede bolden i mål ved fjerneste målstolpe.

2-0 ved pausen, og samtidig var Brønshøj bagud med 1-4 i Næstved - og reelt ude af kampen - mens også Avarta var kommet bagud i Skovshoved. Præcis de resultater, KFUM godt kunne bruge.

2. halvleg var kun akkurat skudt i gang, før den veloplagte Karjasevic tog på noget af en solotur i venstre side af banen - men brændte. Og i stedet for 3-0, blev kampen minuttet efter igen åbnet på vid gab: Christoffer Blond kom til at vælte en FA-angriber i en løbeduel, og det var åbenbart med tilpas megen kraft til at dommeren pegede på straffepletten.

Og indskiftede Lucas Lodberg gjorde nøjagtig som Karjasevic i starten af kampen: »Chippede« bolden iskoldt i nettet til nu 2-1 på tavlen. Nu var det atter nerver overalt.

De blå-hvide fik dog reddet stormen af, og efter 96 minutters spil kunne roskildenserne bryde ud i vild jubel.