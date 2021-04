KFUM fældet til sidst af HIK

Roskilde KFUM´s oprykkere i 2. division havde alle muligheder for at forlade Gentofte Sportspark som vinder mandag eftermiddag, da holdet var på besøg hos HIK.

Nu endte det i et 1-2 nederlag med sejrsmålet af hjemmeholdet sat ind, da uret stod på 90 minutter og var på vej ind i overtiden. Her lykkedes det HIK at afslutte et indlæg i feltet, hvor Max Christensen reddede første gang, men returbolden var forsvaret ikke opmærksom på, og så slog Frederik Emil Andersen til med en inderside.

2-1 i en hektisk affære i et omskifteligt vejr med sol, sne, snestorm, hagl og til sidst let snefald og sol, hvor KFUM-spillerne brændte flere fine muligheder

Morten Jørgensen var tæt på et par gange, Mads Julø, Luka Dumic og Dino Karjasevic forsøgte sig også, og "selvfølgelig" var det topscorer Karjasevic, der udlignede til 1-1 på en bold, som HIK koksede helt i og hvor målmand Sebastian Sørensen ikke så heldig ud. Dino kom fri i feltet og scorede let.

Det var udligningen på det straffesparksmål, Jonas Hebo Rasmussen scorede i 1. halvleg og som Mads Julø begik.

Samme Julø var på spil med et nyt begået straffe i 2. halvleg, men den mulighed sendte Hebo på overliggeren og ud i det grønne. Dermed røg hans stime på 22 straffemål i træk...

Men Hebo og HIK vandt altså til sidst, og KFUM´erne kan tænke på en kamp med spildte muligheder som i AB (2-2). Det var KFUM´s tredje kamp i træk uden sejr, og holdet må formentlig undvære Dino Karjasevic nogle runder - han vred om på anklen sidst i kampen og måtte hjælpes fra banen.