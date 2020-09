Mads Julø i et ryk. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: KFUM er klar til solide Vanløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KFUM er klar til solide Vanløse

Sport DAGBLADET - 12. september 2020 kl. 00:28 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde KFUM er på tavlen med et point mod HIK sidste weekend, og lørdag skal nye point jagtes, når det går løs ude mod Vanløse.

- Vanløse er et stabilt 2. divisionshold, hvor der hele tiden er lagt på, og det er en modstander, hvor man skal være rigtig opmærksom. De kender deres besøgelsestid. De gør det klogt, så vi skal være fokuserede for at få noget med hjem. Deres erfaring betyder meget, og det er en fordel at have alt det under huden, siger KFUM-træner Stefan Håkansson inden opgøret.

- Vanløse styrer ikke spillet, men de forsvarer rigtig godt, og derfra lokker de modstanderen i nogle fælder, og så slår de til med omstillinger og hurtig boldomgang fremad.

- For vores egen del skal vi lægge på fra uge til uge, og vi er ikke langt fra nogen, men vi skal være der, for ellers kommer vi til at se skidt ud. Det så vi i Slagelse, og den kamp er skrækscenariet for os. Lige siden den kamp er det den vi refererer til, men der var en enorm fremgang mod HIK, og det løftede os, at vi fik den oplevelse i Slagelse, siger træneren.

- Vi har muligheder i alle kampe, og de kan komme ved både at overlade initiativet til modstanderen, men også ved at tage det selv. Vi skal variere vores spil, og vi skal have en god start mod Vanløse og passe på det point vi har, og så skal vi bruge lidt af deres egen medicin.

KFUM må undvære Morten Jørgensen (skadet) og Emil Ølvang (2. holdet).