KFUM-chef: - Vi vinder 2-1

- Det bliver en rodet kamp fordi der er så mange nerver i den, men vi vinder 2-1. Så kommer vi seks point foran dem, og så er vi tættere på at overleve. Det bliver da sjovt at møde det hold, som får en halv million kroner årligt af byrådet til deres 1. hold, hvor vi får nul kroner. Derfor kunne det da være morsomt at vinde, lyder de verbale hofteskud fra Pierre Overgaard.

- Der er virkelig noget lokalderby over det, men vi har ikke overhånden! Den kamp er helt åben, og der spiller placeringer ingen rolle. Vi kan mærke det på spillerne, at det ikke bare er en almindelig kamp. Da der var bøvl med Kwabenas papirer, spurgte han hele tiden, om han ville kunne nå at spille mod FC Roskilde. Det siger det hele, og han er ikke lokal. Det sidder i alle, det her. Det bliver ikke kønt, og jeg får bidt mine negle ned til armene undervejs, siger sportschefen inden det første alvorlige møde mellem klubberne.