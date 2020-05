Jyllinge-træner til nationalcenteret

- Det er meget vemodigt at forlade A6, efter at have brugt mere end halvdelen af mit liv i klubben - først som svømmer, og dernæst 16 år som træner, på alle holdene op igennem klubben. Jeg føler at jeg forlader klubben på et godt tidspunkt - A6 har masser af engagerede, talentfulde og hårdtarbejdende svømmere og ikke mindst trænere, som jeg er sikker på går en lys fremtid i møde - en fremtid jeg glæder mig meget til at følge på sidelinjen, siger Jon Langberg til som farvelhilsen til A6 på klubbens hjemmeside.