Jon Langberg har som cheftræner i A6 haft næsten 10 år som træner for Julie Kepp - mens flere af de andre svømmere på NTC er et helt nyt bekendtskab for ham. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Jyllinge-Jon træner landsholdssvømmere på Skype Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jyllinge-Jon træner landsholdssvømmere på Skype

Sport DAGBLADET - 02. april 2020 kl. 10:58 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julie Kepp, Emilie Beckmann, Signe Bro, Amalie Mikkelsen, Mathilde Schrøder Tobias Bjerg og Mathias Rysgaard.

Listen af landsholdssvømmere, som den normale A6-træner Jon Langberg siden sommerferien har stået for at træne på NTC, er både imponerende og lang. Svømmetræneren fra Jyllinge har i nu godt otte måneder været frikøbt af Nationalt Trænings Center - NTC - stedet, som i årevis har været kernen af de danske landsholdssvømmere daglige træning, rådgivning og sparring.

Men efter skandalesagen i Dansk Svømmeunion sidste år er der forsvundet både svømmere og trænere fra NTC - mens andre i stedet er kommet til. Eller som Langberg selv forklarer det:

- Der var nogle trænere, der forsvandt oven i alt det hér krise-ræs, og så stod man lidt med håret i postkassen med kun et år til OL. Og så lavede NTC en aftale med mig og Mick Steen Nielsen for det på det tidspunkt ene år indtil OL, fortæller træneren, som lige nu ikke kan sige meget om, hvorvidt samarbejdet bliver forlænget - nu hvor OL som bekendt er udsat et år.

- Det kunne jeg i princippet godt være interesseret i - men det er helt ude af mine hænder. Man kan sige, at det jo i princippet bare er NTC, som frikøbt mig i et år - og derfra tiltræder jeg så bare på normal vis i A6 igen efter planen, siger 32-årige Jon Langberg, som trods sin unge alder allerede har været træner i A6 i 16 år.

Nu raser coronakrisen så - hvad gør dét ved dit trænerjob på NTC?

-Jamen det gør selvfølgelig en hel del - og det er da en situation, som ingen i deres vildeste fantasi kunne have forestillet sig bare ved juletid. Normalt er elitesvømmere nærmest helt paniske over bare at miste et enkelt træningspas i bassinet - hér kommer de måske til at misse 50! Så der har været lidt at arbejde med for svømmerne rent mentalt lige hér i starten, påpeger Jon - og uddyber på det lidt mere praktiske plan.

- Ellers vil en typisk uge for mig i øjeblikket bestå af en masse snakke med mine tilsknyttede svømmere - men også med alle de eksperter, vi også har tilknyttet på NTC. Det vil sige diætister, sportspsykologer, fysiologer, fysioterapeuter osv. Så man kan sige, at træningen er rykket fra svømmehallen til Skype.

Der er med andre ord stadig en masse at lave som træner på NTC - men i den aktuelle, nærmest lidt science-fiction-agtige virkelighed, foregår alting i stedet bare online og ikke fysisk i samme hal eller lokale.

- Med så lidt, som vi trænere rent faktisk ser til svømmerne for tiden, bliver der til gengæld også tid til de dér lidt større og mere overordnede snakke omkring målsætninger, langsigtet træningsplanlægning og den slags.

- Der er masser at give sig til, og jeg kan sagtens få tiden til at gå. Men der er bare ikke så mange af de »gode timer« lige nu. Hvilket for mig vil sige at stå på bassinkanten og arbejde med svømmerne derfra. Det er den del, jeg brænder allermest for, konkluderer Jon Langberg.