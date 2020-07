Martin Jungsgaard var, pænt formuleret, ikke tilfreds med sine spilleres arbejdsindsats mod Vejle. Foto: Anders Kamper

Jungsgaard raser: En del af os er født som mænd

Sport DAGBLADET - 07. juli 2020 kl. 12:58 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes cheftræner Martin Jungsgaard var mildt sagt indebrændt oven på mandagens 1-4-nederlag i Vejle - et nederlag, som betyder, at FCR nu er 99% sikker på at rykke ned i 2. division. 4-1-resultatet var som sådan ingen overraskelse, al den stund at det var en kamp mellem rækkens nummer ét og 14.

Men måden, det skete på, var næsten for meget for cheftræneren, som efterfølgende havde svært ved at begribe, hvordan man kunne transformere en ekstremt lovende start på kampen med en 1-0-føring efter fem minutter - til nærmest opgivende attituder i løbet af bare en halv time.

- Jeg er helt med på, at vi møder er virkelig godt hold, men en del af os er blevet født som mænd. Og de fleste mænd er født med, at de godt må kæmpe. Det vil sige, at kampen sidder i dem til enhver tid. Og når noget går skævt, så tager man fandme handskerne på, raser cheftræneren.

Og tilføjer om Vejle-kampen.

- Jeg er ret sikker på, at hvis en mand som Roy Keane (eks-Manchester United-legende, red.) havde været hér i bussen nu, så havde han smadret det hele. Men sådan en type har vi ikke. Man må altid godt tabe en fodboldkamp - men man må ikke tabe sådan hér. Jeg begriber ikke, at spillerne på et tidspunkt ikke bliver træt af at se på, at Diego Montiel render rundt inde på midten og gør lige, hvad der passer ham.

