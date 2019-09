Martin Jungsgaard som træner i Hvalsø. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Jungsgaard: - Der skal lukkes af

Sport DAGBLADET - 10. september 2019 kl. 10:19 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde nye og tilbagevendte træner, Martin Jungsgaard, er ikke i tvivl om, hvor der skal sættes ind på holdet, når han overtager tjansen fra Christian Iversen onsdag eftermiddag: I begge ender af banen.

- Jeg synes, de har fået samlet et spændende hold i FC Roskilde, og der er et potentiale, der skal forløses i. Boldomgangen mellem felterne er fin, men det er jo klart, at der er en udfordring i felterne. Mod Næstved var vi klart det bedste hold, men tabte til sidst, for der var jo nærmest ikke et skud på mål fra Roskildes side, siger Martin Jungsgaard.

- Man har været med og det har set fint ud i mange af kampene, men jeg kommer nok til at se på spillernes form. Spillerne har set trætte ud til sidst, og det jo ikke mærkeligt, når man møder fuldtidshold, og så skal vi arbejde meget med at »holde nullet« samt at skabe flere målchancer.

- Jeg har spillet mange forskellige formationer på mine hold siden, men når man ikke laver mange mål, så er det en god idé ikke at lukke mange ind. Et hold skal i hvert fald kunne spille to systemer, så man kan overraske sin modstander engang imellem. Der skal også arbejdes på standardsituationer, hvor der er mere at hente, og her skal Kyle, Anton, Monday og Mileta i spil, siger den nye træner.

- Vi kommer ikke til at spille mere kedeligt, for man kan forsvare på mange måder. Overordnet er det imponerende, hvad »Iver« (Christian Iversen, red.) har fået ud af det på kort tid i klubben. Holdet har jo ikke været spillet ud af banen i nogen kampe, og det er betryggende, og nu skal vi gøre alt for at finde målene i angrebet og afværge dem i forsvaret, siger Jungsgaard, der sagde op i serie 2-klubben Hvalsø mandag og er divisionstræner onsdag eftermiddag. Igen.