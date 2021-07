Julø skifter til Roskilde-rivaler

- Jeg synes, det er spændende, hvad der er ved at ske i FC Roskilde. De har hentet spillere fra højere hylder, og det, Michael (træner Jørgensen, red.) lavede i foråret med at være tæt på top-6, var flot. Hans tidligere bedrifter viser, at han kan et eller andet. Jeg føler ikke rigtig, at KFUM er det rette sted for mig nu, men det er et fantastisk sted at være, og jeg har været sindssygt glad for det. Men jeg er i tvivl om, hvordan det vil gå, og så vil jeg hellere være i en klub, hvor jeg tror, vi rykker op, end at være i en klub, hvor jeg ville være bange for at rykke ned, siger Mads Julø.