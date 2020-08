Julø ser frem til divi-bold med KFUM

- Jeg er spændt! Det bliver fedt at komme i gang efter en lang opstart, så vi glæder os. Det bliver spændende. Vi har haft vores problemer, men i de sidste to træningsdkampe mod Holbæk og Avarta begyndte vi at vise, hvorfor vi er rykket op. I starten var der lidt usikkerhed med et nyt system, men nu fungerer det fordi vi gik tilbage, og vi har lært hinanden at kende. Vi slog Avarta, så det begynder at ligne noget. De er et etableret 2. divisionshold, siger Mads Julø, mens han overværer FC Roskilde-RB06 onsdag aften.