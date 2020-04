Julie Kepp nærmede sig med egne ord topformen - da Danmark lukkede ned for små tre uger siden. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Julie Kepp lettet over OL-afklaring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julie Kepp lettet over OL-afklaring

Sport DAGBLADET - 01. april 2020 kl. 11:06 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det sværeste ved alt det hér er ikke at vide besked. Som atlet er jeg vandt til at kunne kontrollere alt. Jeg kontrollerer min søvn, mit madindtag, min hverdag - ja alt. Og lige nu er der ingen struktur, for hvornår træner vi frem imod?

Sådan sagde svømmeren Emilie Beckmann forleden, da vi interviewede hende - og den formulering kunne hendes kollega, den 20-årige Julie Kepp Jensen ikke være mere enig i. »Struktur styrer alt«, som Kepp tilføjer, og derfor er hun mere end godt tilfreds med mandagens udmelding fra den internationale olympiske komité, IOC.

Hér blev det nemlig fastsat, at det til 2021 udskudte OL får en startdato, der hedder d. 23. juli.

- Det var sindssygt svært at finde hoved og hale i alting, fordi der reelt ikke var nogen plan for OL. Jeg er sindssygt glad for, at IOC så hurtigt fandt frem til en dato - for det har atleter i hele verden sukket efter, kan jeg godt garantere. Og så synes jeg, at det er en fin termin. Og det er et tidspunkt på året, som ligger fint i forhold til formopbygning og sådan, vurderer Kepp.

Skoledage på lavblus

I disse dage er hun hjemme det meste af tiden - da undervisningen på Himmelev Gymnasium naturligvis er suspenderet for nuværende - men lige præcis den del har ikke stresset hende alt for meget. Hun vil ikke ligefrem bruge ordet, at nedlukningen er kommet belejligt, men:

- Jeg har faktisk ikke alt for meget at give mig til rent fagligt alligevel. For dem på min årgang skal lige nu gennemføre alle de skriftlige terminsprøver, men da jeg jo er på Team Danmark-ordningen har jeg et lidt anderledes forløb end de »almindelige« 3.G'ere.

- Så jeg har allerede overstået alle de hér terminsprøver, og forinden har de andre elever også lige afleveret SRP (Studieretningsprojekt - tidligere kendt som 3. års-opgaven, red.) Men også den har jeg selv lavet sidste år - så ja, det er faktisk ikke fordi, det er ret meget skolemæssigt, jeg er gået glip af på grund af coronavirussen, fortæller Kepp.

I mangel på noget vand at svømme i - alle svømmehaller er stadig lukkede - foregår Julie Kepps træning for tiden i stedet som selvtræning. Primært i form af løbeture, men også dry land training, som hun formulerer det.

Hvad dækker dét udtryk over?

- Jamen det kan dække over mange typer træning, som ikke foregår i vand. For eksempel vil vi komme til at skulle lave noget træning over videokonference med vores trænere på NTC - men ellers er det lidt de øvelser, man selv kan finde på i hjemmet. Mavebøjninger, armbøjninger, rygstræk, squats osv.

Er du ellers enig i OL-udskydelsen generelt?

- Ja, det vil jeg sige. Allerførst var det lidt af en mavepuster, da alting blev lukket ned i Danmark, for jeg var i mit livs form og midt i min måske hårdeste træningsblok nogensinde. Det hele var lidt panik i de dage.

- Men giver helt generelt noget ro, at OL er blevet udskudt, for nu har vi god tid og skal ikke stresse helt vildt over at nå at blive bare en lille smule i form - mere kunne det ikke være blevet til, hvis det var blevet afviklet i år, konkluderer Kepp.