Julie Kepp klarede OL-kravet

Godt nok skal hun stadig først formelt udtages af Dansk Svømmeunion, men man må formode, at Julie Kepp har stærke kort på hånden, efter at hun i weekendens Stockholm Open på én og samme dag svømme de under OL-kravet på 50 meter fri hele to gange.

Kepp har svømmet meget stærkt hele året, og var ved kval-stævnet i Vejle i sidste måned under en tiendedel fra OL-kravet, men denne gang sad den så lige i skabet. I indledende svømmede Julie Kepp i tiden 24.68, hvilket var ni hundrededele under OL-kravet, og i finalen slog hun hånden i bassinkanten i nærmest præcis samme tid - 24.71.

- Det er mega vildt, og det er jo dét, man træner for og kæmper for hver dag at kunne gøre. Så det er jo bare mega fedt, at det lykkedes, siger Kepp i et videointerview på Dansk Svømmeunions Facebookside.