Julie Kepp får klart større chance for at kvalificere sig til OL

Der er godt nyt for alle danske svømmere med OL-forhåbninger - ikke mindst Jyllinge-svømmeren Julie Kepp.

I alle andre OL-år har det nemlig været således, at de danske svømmere, der ikke allerede havde klaret kravtiden til OL ved indgangen til et nyt år - ja, de havde to muligheder for at svømme under OL-kravet: Ved Danish Open i april og ved Stockholm Open ugen efter.