Julie Kepp er i OL-semifinalen

Jyllinge-pigen Julie Kepp deltager i disse dage i sit andet OL - på trods af, at hun kun er 21 år gammel. Kepps klare favoritdisciplin, 50 meter ryg, er desværre ikke en OL-disciplin, så derfor må hun på det individuelle plan nøjes med at forsøge at gøre sig gældende i 50 meter fri ved legene i Tokyo

- Det er en drøm, der går i opfyldelse, og jeg glæder mig ekstra meget over, at jeg også har kvalificeret mig til at svømme selv også. Det er det, jeg har arbejdet efter, og det er bare fedt at kunne sige, at man har svømmet alene også ved et OL, sagde Kepp til DAGBLADET for en måneds tid siden - henvisende til dét, at hun i 2016 i Rio »kun« var med som en del af holdkappen.