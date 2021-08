Jubel i håndboldklub: Roskildes herrer i 1. div.

Det er på en trist baggrund, men glæden er stor i Roskilde Håndbold over, at klubbens herrer skal spille i 1. division den kommende sæson og ikke i 2. division, som det ellers var meningen.

Baggrunden er Nyborgs trækning af holdet, da klubben ikke har kunnet rejse økonomi til en sæson i den næstbedste række.

Derfor blev Roskilde Håndbold tilbudt en plads i denne uge, og nu ligger det fast, at Rasmus Svanes mandskab er klar til udfordringen.

"I den forgangne sæson (2020/21) var målsætningen helt klar: Oprykning til 1. Division! Ved nedlukningen i december 2020 lå vi da også nr. 1 i 2. division, men pga. Corona blev alle kampe aflyst og sæsonen annulleret, hvilket til vores store skuffelse betød, at der ingen oprykning blev. Vi måtte med nogen ærgrelse tage endnu en sæson i 2. Division," skriver Roskilde Håndbold på deres hjemmeside.

"Derfor er det med meget stor glæde, at vi kan meddele, at Roskilde Håndbold nu igen har både et dame- og herrehold i 1. Division, og vi er således i fuld gang med at indfri visionen om at bide sig fast i 1. Division Herrer og ligge i toppen af 1. Division Damer. På længere sigt er det visionen at få et hold i Ligaen!"

"Vi har en vision om, at vi, udover at forblive i 1. division, også vil gøre disse unge seniorspillere til fremtidens dygtige divisions- og Ligaspillere! Derudover vil vi også udvikle vores dygtige ungdomsspillere, hvor det vrimler med virkelig mange talenter på både drenge- og pigesiden!" fortæller klubben, der ser en svær sæson i øjnene:

"Vi ved godt, at det ikke bliver nemt at forblive i 1. division. Der er kun tre uger til sæsonstart, og vores herrer har ikke spillet en gældende kamp siden oktober 2020, samtidig med at der i den kommende sæson er hele fire nedrykkere. Men vores herrer er helt klar til at tage kampen op med en klar ambition om denne gang at forblive i 1. division. Heldigvis har herrerne trænet seriøst og professionelt både i hallen og til den fysiske træning for at nå oprykningen, og da klubben samtidig har styrket sig både økonomisk, organisatorisk, samt på spiller- og trænersiden, så må vi efter seriøse overvejelser sige at: Spillerne er absolut klar!

Trænerne er mega klar!

Klubben er super klar!